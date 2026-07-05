Brasil contra Noruega, podría tener a su máxima estrella disponible. Conoce lo que mencionó Carlo Ancelotti, sobre una titularidad de Neymar.

La Selección de Brasil sufrió un duro golpe en pleno Mundial 2026 tras confirmarse la gravedad de la lesión de Lucas Paquetá. El mediocampista quedó descartado para el trascendental duelo de octavos de final ante Noruega por una rotura muscular en el muslo izquierdo.

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Ante esta sensible baja en el once inicial, todos los focos apuntan al regreso de Neymar Jr, la máxima estrella de la Canarinha. El director técnico Carlo Ancelotti rompió el silencio en conferencia de prensa y despejó las dudas sobre el rol que asumirá el histórico delantero.

Neymar celebrando con la Selección Brasil. (Foto: X).

El plan de Ancelotti tras la sensible baja de Lucas Paquetá

La lesión de Paquetá obliga al cuerpo técnico a reestructurar el mediocampo y el ataque brasileño de cara a los mata-mata. Aunque el jugador del Flamengo era el nexo de juego del equipo, la urgencia del torneo acelera los planes de un cambio de sistema.

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Ancelotti reconoció que la baja es sensible, pero tiene claro el perfil de futbolista que necesita para mantener el volumen ofensivo. Es ahí donde la figura de su principal referente cobra un valor fundamental para liderar al grupo en el terreno de juego.

¿Está Neymar listo para jugar los 90 minutos ante Noruega?

El estratega italiano confirmó que el atacante superó por completo su dolencia en la pantorrilla derecha tras días de intensa recuperación. De acuerdo con las declaraciones del propio DT, la estrella de 34 años se encuentra físicamente apta para afrontar un partido de máxima exigencia.

“Neymar está bien, entrenó bien. Puede jugar 90 minutos”, aseguró el entrenador de forma contundente ante los medios de comunicación. El técnico también admitió que el futbolista no está cómodo siendo suplente, por lo que su deseo de jugar es total.

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La dupla que todo Brasil espera: Neymar y Vinícius Júnior juntos

El esquema táctico frente a los europeos podría ver el nacimiento de la sociedad más esperada por la torcida brasileña en esta Copa del Mundo. Ancelotti adelantó que la presencia de ambos cracks en el once titular es solo cuestión de tiempo debido a la jerarquía que aportan.

“Vinícius y Neymar van a jugar juntos en este Mundial, seguro”, sentenció el seleccionador para encender la ilusión de los fanáticos. Brasil buscará romper la historia frente a la Noruega de Erling Haaland, un rival al que nunca ha podido vencer en sus cuatro enfrentamientos previos.

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