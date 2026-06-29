Paraguay tiene feriado para que los hinchas festejen el triunfo. Lo confirmó el presidente Santiago Peña en su cuenta de X con un eufórico mensaje.

Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el triunfo de ‘La Albirroja’, el presidente Santiago Peña decretó feriado para este martes 30 de junio para que los ciudadanos paraguayos celebren. ‘La Albirroja’ espera rival para los octavos de final.

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La Selección de Paraguay jugó un partidazo en Boston. Primero, lo empezó ganando con un gol de Julio Enciso y trató de resistir el embate de Alemania como pudo. Un gol de cabeza de Kai Havertz para el empate complicó todo. Incluso, en la prórroga, sufrió otro tanto de cabeza de Jonathan Tah, pero finalmente, fue anulado vía VAR por una obstrucción sobre el arquero Orlando Gill.

Precisamente, el arquero de San Lorenzo de Almagro fue decisivo para el triunfo. Primero, en los 120 minutos, tuvo unas atajadas clave, pero luego, en los penales, fue héroe. Detuvo las ejecuciones de Kai Havertz y Nick Woltemade para ayudar al triunfo de Paraguay por 4-3 en dicha definición.

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Presidente Santiago Peña decreta feriado nacional en Paraguay

A través de su cuenta personal y oficial de X (@SantiPenap), el presidente de Paraguay, Santiago Peña, no sólo festejó el triunfo de ‘La Albirroja’ ante Alemania, sino que confirmó feriado para celebrar este hecho histórico para el fútbol de ese país. “¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!”, escribió.

Así confirmó el feriado el presidente Santiago Peña (X @SantiPenap).

Poco después de su publicación, firmó el decreto oficial con el feriado para el martes 30 de junio. “Por el cual se declara feriado nacional el día martes 30 de junio de 2026 en conmemoración de la histórica victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol“, reza el dictamen oficial.

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El decreto oficial con el feriado confirmado en Paraguay (X @friquelme9).

Peña ha estado siguiendo atentamente los partidos de la Selección de Paraguay. De hecho, estuvo en el primer partido de la fase de grupos. Estuvo junto a su esposa Leticia Ocampos en la derrota ante Estados Unidos por 3-1. En esta ocasión, pudo festejar el éxito de ‘La Albirroja’ ante Alemania.

Santiago Peña junto a la primera dama Leticia Campos en el Mundial 2026 (Getty Images).

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¿Cuándo y contra quién juega Paraguay en octavos de final del Mundial 2026?

Paraguay ahora espera rival en los octavos de final del Mundial 2026. Será el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se jugará este martes 30 de junio (16:00 horas de Lima, Perú). ‘La Albirroja’ volverá a jugar el próximo 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en ese duelo.

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