Programación para MAÑANA jueves 18 de junio en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver en Perú

La programación de este jueves 18 de junio en el Mundial 2026 presenta cuatro partidos, que dan inicio a la segunda jornada de la fase de grupos. Los anfitriones México y Canadá vuelven a la acción, entre otras selecciones, en busca de un triunfo que los acerque a la clasificación a la siguiente instancia.
Todo inicia en Atlanta con el conjunto de Chequia, que se mide ante el poderío de Sudáfrica. Luego, Los Ángeles será testigo del choque entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. Asimismo, Canadá salta al campo de Vancouver para desafiar a Qatar. Y, por último, la Selección Mexicana seleccionado buscará su segundo triunfo en la Copa del Mundo cuando se mida a Corea del Sur en Guadalajara.
PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos
CHEQUIA VS SUDÁFRICA (GRUPO A)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos
- Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 13:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
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SUIZA VS BOSNIA Y HERZEGOVINA (GRUPO B)
SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Telefe, Disney+ Premium
- Chile: 15:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 13:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.
CANADÁ VS QATAR (GRUPO B)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock
MÉXICO VS COREA DEL SUR (GRUPO A)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TVGO
- Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 03:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, Telemundo, Universo, Peacock
DATOS CLAVE
- Cuatro partidos del Mundial 2026 se disputarán este jueves 18 de junio.
- México y Canadá juegan sus partidos en Guadalajara y Vancouver este jueves.
- República Checa vs Sudáfrica abre la jornada a las 11:00 horas de Perú.