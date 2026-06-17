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Mundial 2026

Programación para MAÑANA jueves 18 de junio en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver en Perú

Comienza la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Así, los primeros en jugar en anterior jornada, vuelven a la acción entre ellos, México y Canadá. Los detalles.

Raúl Jiménez, eufórico por su gol con México en la primera fecha del Mundial 2026.
© Getty ImagesRaúl Jiménez, eufórico por su gol con México en la primera fecha del Mundial 2026.

La programación de este jueves 18 de junio en el Mundial 2026 presenta cuatro partidos, que dan inicio a la segunda jornada de la fase de grupos. Los anfitriones México y Canadá vuelven a la acción, entre otras selecciones, en busca de un triunfo que los acerque a la clasificación a la siguiente instancia.

Todo inicia en Atlanta con el conjunto de Chequia, que se mide ante el poderío de Sudáfrica. Luego, Los Ángeles será testigo del choque entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. Asimismo, Canadá salta al campo de Vancouver para desafiar a Qatar. Y, por último, la Selección Mexicana seleccionado buscará su segundo triunfo en la Copa del Mundo cuando se mida a Corea del Sur en Guadalajara.

PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos

CHEQUIA VS SUDÁFRICA (GRUPO A)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos

  • Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 13:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 10:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
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SUIZA VS BOSNIA Y HERZEGOVINA (GRUPO B)

SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Telefe, Disney+ Premium
  • Chile: 15:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 13:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

CANADÁ VS QATAR (GRUPO B)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock

MÉXICO VS COREA DEL SUR (GRUPO A)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TVGO
  • Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 03:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, Telemundo, Universo, Peacock

DATOS CLAVE

  • Cuatro partidos del Mundial 2026 se disputarán este jueves 18 de junio.
  • México y Canadá juegan sus partidos en Guadalajara y Vancouver este jueves.
  • República Checa vs Sudáfrica abre la jornada a las 11:00 horas de Perú.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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