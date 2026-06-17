Cristiano Ronaldo fue autocrítico tras el empate de Portugal ante RD Congo: “No era el arranque que queríamos”

Cristiano Ronaldo no dudó en hablar después del empate inesperado frente a República del Congo. Esto fue lo que dijo el 'Bicho'.

La Selección de Portugal terminó siendo sorprendida por la República del Congo en su debut en el Mundial 2026. El cuadro ‘luso’ tenía la gran posibilidad de comenzar con buen pie esta competencia, pero lo único que hicieron fue generar dudas para sus aficionados.

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Cristiano Ronaldo como gran figura de este equipo se esperaba que pudiera llegar a marcar la diferencia, pero no estuvo fino dentro del campo. El atacante portugués falló sus oportunidades dentro del área y se le notó bastante inquieto a la hora de buscar el gol. Terminando por entrar en una ansiedad que le pasó factura.

Es así como en las redes sociales no dudó en dar un mensaje de calma para sus hinchas. Más que todo siendo autocrítico con respecto a como jugó el equipo y espera poder levantar cabeza pronto. “No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego“, fue lo que escribió en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo después de empatar en el debut del Mundial 2026 (Foto: Getty).

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¿Cuáles son los próximos partidos de Portugal?

Después de empatar contra Congo, lo único que le quedan a los portugueses es ganar sus próximos partidos para intentar terminar primeros en su grupo. Pero no la va a tener nada fácil para poder lograr esto.

En este caso el siguiente juego que tendrá será ante Uzbekistán el día 23 de junio desde las 12:00 horas de Perú. Mientras tanto, cerrarán ante Colombia en un choque por el primer lugar el sábado 27 de junio desde las 18:30 horas.

Hay que recordar que para esta competición se ha modificado la forma en que los equipos jugarán la fase de eliminatoria. Se agrega los 16avos de final, en el que se enfrentan los 32 mejores.

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