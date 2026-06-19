Dónde juegan Estados Unidos vs. Australia y en qué estadio del Mundial 2026

En un partidazo por la fecha 2 del Mundial 2026, Estados Unidos y Australia chocan por el primer puesto del Grupo D.

El partido entre Estados Unidos y Australia se disputa HOY, viernes 19 de junio, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 2:00 PM hora de Perú y será uno de los compromisos más importantes de la jornada por la necesidad de ambos equipos de sumar puntos.

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Una de las consultas más frecuentes entre los aficionados es dónde se juega el partido entre Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026. La respuesta es el Lumen Field, denominado oficialmente durante el torneo como el Estadio Seattle.

Ubicado en la ciudad de Seattle, estado de Washington, el recinto es uno de los estadios más modernos de Estados Unidos y cuenta con una capacidad aproximada para 72 mil espectadores. Gracias a su diseño y a la cercanía de las tribunas con el campo de juego, es considerado uno de los escenarios con mejor ambiente deportivo del país.

Además de recibir partidos de fútbol internacional, el estadio es la casa habitual de los Seattle Seahawks de la NFL y de los Seattle Sounders FC de la MLS, dos de las franquicias deportivas más populares de la ciudad.

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El estadio de Seattle, recinto donde jugarán Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Seattle

El Lumen Field tendrá un papel importante dentro de la Copa del Mundo y albergará un total de seis encuentros. Entre ellos ya figura el empate 1-1 entre Bélgica y Egipto, además del duelo entre Estados Unidos y Australia correspondiente al Grupo D.

La programación también contempla los encuentros entre Bosnia y Herzegovina vs. Qatar, así como el choque entre Egipto vs. Irán. Posteriormente, Seattle recibirá un partido de 16avos de final y otro de octavos de final, consolidándose como una de las sedes más importantes del Mundial 2026.

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Espectacular vista del Lumen Field a horas del Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026?

En territorio peruano y argentino, la transmisión del Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV Sports y Paramount+, mientras que por streaming podrá verse a través de DGO y Paramount+ en celulares, tablets y computadora. Por su parte, en Estados Unidos el compromiso será emitido por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi y FOX One. Con estos canales y plataformas oficiales, los aficionados podrán seguir EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE un partido que puede marcar el futuro del Grupo D en el Mundial 2026.

Estados Unidos vs. Australia: Alineaciones titulares

Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun.

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Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess; Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mathew Leckie, Mohamed Toure, Nishan Velupillay.

Datos claves

Estados Unidos y Australia se enfrentan hoy, viernes 19 de junio, por el Mundial 2026.

El partido se disputará en el Lumen Field, también llamado Estadio Seattle.

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