Estados Unidos vs. Australia EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE: dónde ver HOY el partido por el Mundial 2026 en televisor o en celular.

La Selección de Estados Unidos enfrenta a Australia HOY, viernes 19 de junio, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Seattle, conocido mundialmente como el Lumen Field, y puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación a los 16avos de final.

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El combinado estadounidense llega con la obligación de sumar en casa y aprovechar el apoyo de su público, mientras que Australia buscará dar un golpe sobre la mesa en uno de los grupos más exigentes de la Copa del Mundo. Por ello, la expectativa alrededor del compromiso es enorme.

Los aficionados ya buscan en Google qué canal transmite el partido y cuáles son las opciones para verlo por internet. En esta ocasión, la transmisión tendrá algunas particularidades, especialmente para los países de Sudamérica, donde no estará disponible por algunas de las señales habituales como Disney+ en Latam y América Televisión en Perú.

Además, es importante destacar que el encuentro entre Estados Unidos vs. Australia no será emitido por Disney+ en Latinoamérica ni por América Televisión en Perú, por lo que los hinchas deberán recurrir a otras alternativas oficiales para seguir todas las incidencias del choque mundialista.

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Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Australia EN VIVO y ONLINE?

El partido entre Estados Unidos y Australia se jugará desde la 1:00 PM de Estados Unidos, 2:00 PM de Perú y 4:00 PM de Argentina. En territorio peruano y argentino, la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports y Paramount+, mientras que por streaming podrá verse a través de DGO y Paramount+ en celulares, tablets y computadoras.

Por su parte, en Estados Unidos el compromiso será emitido por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi y FOX One. Con estos canales y plataformas oficiales, los aficionados podrán seguir EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE un partido que puede marcar el futuro del Grupo D en el Mundial 2026.

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Estados Unidos vs. Australia y todos los horarios oficiales en el mundo. (Foto: FIFA)

Estados Unidos vs. Australia: alineaciones oficiales

Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess; Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mathew Leckie, Mohamed Toure, Nishan Velupillay.

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Datos claves

Estados Unidos y Australia juegan hoy, viernes 19 de junio, por el Mundial 2026.

El compromiso del Grupo D se disputará en el Estadio Seattle (Lumen Field).

Las señales de DirecTV Sports y Paramount+ transmitirán el encuentro en el Perú.