Alineaciones confirmadas Brasil vs Haití sin Neymar: quiénes juegan hoy en el Mundial 2026

Ambos equipos saldrán en busca de los tres puntos para mejorar su ubicación en la tabla. Conoce cómo arrancarán.

Brasil afronta hoy, viernes 19 de junio, la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a su similar de Haití, esto con la necesidad de conseguir su primera victoria y empezar a disipar las dudas que dejó su estreno frente Marruecos.

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Alineación confirmada de Brasil

Así saldrá al campo de juego el combinado brasileño: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas; Guinarães, Casemiro; Raphinha, Paquetá, Vinícius; Cunha.

Alineación confirmada de Haití

Este será el once con el que arrancará acciones el elenco africano: Placide; Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti comenzó su participación en el torneo con un empate 1-1 en un duelo exigente, donde pasó apuros ante la propuesta táctica del rival. Vinicius Júnior fue clave al marcar el gol que permitió rescatar un punto y evitar la derrota. Ahora, el conjunto brasileño busca aprovechar su siguiente partido para dar un paso adelante en la competencia.

En la otra vereda, Haití llega a este partido con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo tras mostrar un rendimiento sólido en su estreno. Pese a la derrota por la mínima ante Escocia, el elenco dirigido por Sébastien Migné dejó una imagen competitiva, con intensidad y carácter, logrando plantar cara a un rival de mayor jerarquía e incluso generando peligro en los minutos finales.

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DATOS CLAVES

Brasil y Haití se enfrentan hoy, viernes 19 de junio, en el Mundial 2026.

El delantero Vinicius Júnior anotó el gol de Brasil en el empate ante Marruecos.

El entrenador Sébastien Migné dirige a la selección de Haití en el torneo.