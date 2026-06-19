Alineaciones confirmadas Brasil vs Haití sin Neymar: quiénes juegan hoy en el Mundial 2026

Brasil afronta hoy, viernes 19 de junio, la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a su similar de Haití, esto con la necesidad de conseguir su primera victoria y empezar a disipar las dudas que dejó su estreno frente Marruecos.
Alineación confirmada de Brasil
Así saldrá al campo de juego el combinado brasileño: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas; Guinarães, Casemiro; Raphinha, Paquetá, Vinícius; Cunha.
Alineación confirmada de Haití
Este será el once con el que arrancará acciones el elenco africano: Placide; Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.
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¿Cómo llegan ambos equipos?
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti comenzó su participación en el torneo con un empate 1-1 en un duelo exigente, donde pasó apuros ante la propuesta táctica del rival. Vinicius Júnior fue clave al marcar el gol que permitió rescatar un punto y evitar la derrota. Ahora, el conjunto brasileño busca aprovechar su siguiente partido para dar un paso adelante en la competencia.
En la otra vereda, Haití llega a este partido con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo tras mostrar un rendimiento sólido en su estreno. Pese a la derrota por la mínima ante Escocia, el elenco dirigido por Sébastien Migné dejó una imagen competitiva, con intensidad y carácter, logrando plantar cara a un rival de mayor jerarquía e incluso generando peligro en los minutos finales.
DATOS CLAVES
- Brasil y Haití se enfrentan hoy, viernes 19 de junio, en el Mundial 2026.
- El delantero Vinicius Júnior anotó el gol de Brasil en el empate ante Marruecos.
- El entrenador Sébastien Migné dirige a la selección de Haití en el torneo.