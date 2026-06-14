Qué es de la vida de Didier Drogba, histórico jugador que tuvo Costa de Marfil

Es leyenda del Chelsea y del fútbol africano. Con Costa de Marfil en el Mundial 2026, su nombre volvió a aparecer en el recuerdo de los fanáticos.

Didier Drogba sigue siendo una referencia fuerte del fútbol africano y de Chelsea. Con la disputa del Mundial 2026, su nombre volvió a hacerse sentir debido a la participación de su país, Costa de Marfil. Hoy mantiene un perfil público activo con su fundación y volvió a quedar en primer plano por un nuevo proyecto educativo.

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Didier Drogba, emblema absoluto de Costa de Marfil y una de las grandes figuras africanas que pasaron por Chelsea, construyó una huella que todavía se sostiene por su legado deportivo y por su innegable presencia fuera del campo de juego.

Con el paso de los años, su figura quedó atada a dos sellos muy claros: el del goleador decisivo que marcó una época en el club londinense y el del referente continental que trascendió la camiseta. No por nada su nombre sigue apareciendo de inmediato cuando se habla de las grandes leyendas africanas vinculadas a la Premier League o, en este caso, con la participación marfileña en la Copa del Mundo.

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Ese peso histórico también tiene respaldo en los números. La UEFA lo registra con 36 goles en la Champions League, una cifra que explica por qué su apellido todavía conserva estatura de crack cuando se repasa la historia reciente del torneo más importante del Viejo Continente.

El presente de Didier Drogba

El exdelantero marfileño apareció públicamente el 1 de junio de 2026 con un rol concreto: presidente de la Didier Drogba Foundation. Ese día se anunció una alianza entre la fundación y Vivo Energy para impulsar un proyecto educativo en la región centro-oeste de Costa de Marfil.

El plan piloto quedó enfocado en la escuela de Niaprahio, en el distrito de Guibéroua. La iniciativa contempla la entrega de mobiliario escolar, equipamiento para comedores y la distribución de 1.000 kits escolares, en una acción pensada para mejorar el día a día de los estudiantes.

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El propio Drogba explicó que el objetivo pasa por mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar el acceso a la educación para los niños africanos. Esa es una parte central de su presente: menos foco en el césped y más protagonismo en proyectos sociales ligados a su país y al continente.

Didier Drogba, junto a su pareja Gabrielle Lemaire (Getty Images).

¿Por qué su nombre sigue vigente?

Con la participación de Costa de Marfil en el Mundial 2026, donde debuta ante Ecuador este domingo 14 de junio, Drogba es un nombre que se vincula automáticamente con esta selección. Es que disputó tres Copas del Mundo con su país (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). Lamentablemente, en todas quedó afuera en primera fase.

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Anteriormente, Chelsea volvió a poner su nombre en el radar recientemente. El 28 de mayo de 2026, apareció en los primeros planos a través de una publicación oficial con Mohamed Ramadan. En esa nota, el artista egipcio mencionó a Didier Drogba y a Mohamed Salah como dos de las grandes leyendas africanas asociadas tanto a la Premier League como al club blue.

La referencia no fue casual. En la misma publicación se remarcó que Chelsea tiene una base de seguidores enorme en África y en el mundo árabe, un contexto que ayuda a entender por qué Drogba sigue siendo una figura tan reconocible incluso años después de haber colgado los botines.

Ramadan también sostuvo que esos futbolistas africanos que dejaron marca en la historia del club inspiran no solo a los hinchas del continente, sino a aficionados de todo el mundo. Drogba sigue en esa categoría: leyenda para Chelsea, símbolo para Costa de Marfil y nombre fijo cada vez que se habla de referentes africanos en la élite europea.

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