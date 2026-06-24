Qué le pasó a Son Heung-min y por qué no juega en Sudáfrica vs Corea del Sur por el Mundial 2026

El DT de Corea del Sur tomó una sorpresiva decisión al no incluir a Son en el once titular para este duelo decisivo. Conoce el motivo.

Son Heung-min, máxima figura de la Selección de Corea del Sur, no juega como titular en el partido ante Sudáfrica por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026. La decisión la tomó el entrenador Hong Myung-bo en este partido, que definirá el futuro de su seleccionado en la Copa del Mundo.

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Son había sido titular en los partidos ante República Checa y México. Aunque, en el último partido ante ‘El Tri’, salió al minuto 57 de juego. Fue toda una sorpresa, ya que el futbolista de Los Angeles FC es uno de los referentes del seleccionado.

¿Por qué Son Heung-min no juega hoy en Sudáfrica vs Corea del Sur?

La decisión de que Son Heung-min no sea titular ante Sudáfrica la tomó Hong Myung-bo. Todo apunta a que se trata de una medida táctica por parte del entrenador del seleccionado surcoreano, quien cambió gran parte de su ataque para este partido decisivo.

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Hwang Hee-chan y Oh Hyeon-gyu se meten a la alineación titular de Corea del Sur para enfrentar a Sudáfrica. El director técnico busca mayor peso ofensivo y, sobre todo, confianza. Oh, por ejemplo, marcó el gol del triunfo ante República Checa, por lo que entrará para hacer valer su poderío de gol en este encuentro.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Alineación confirmada de Corea del Sur ante Sudáfrica

Kim Seung-Gyu

Lee Gi-Hyuk

Lee Han-Beom

Kim Min-Jae

Seol Young-Woo

Paik Seung-Ho

Lee Tae-Seok

Hwang In-Beom

Lee Kang-In

Oh Hyeon-Gyu

Hwang Hee-Chan

DT: Hong Myung-bo

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