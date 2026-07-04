¿Dónde juegan Canadá vs Marruecos y en qué estadio del Mundial 2026?

Canadá y Marruecos darán inicio a los octavos de final con un partido que se disputará en territorio estadounidense.

Canadá y Marruecos se miden por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que marca el inicio de la fase decisiva. El encuentro se disputará en Estados Unidos, en uno de los estadios que más partidos ha albergado durante el torneo.

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Aunque es uno de los países anfitriones, ‘La Hoja de Maple’ no disputará estos octavos de final en territorio propio, a diferencia de Estados Unidos y México. La razón es que terminó segundo en el Grupo B, detrás de Suiza, selección que se quedó con el liderato y con la posibilidad de mantener su sede en Canadá.

¿En qué estadio juega Canadá vs Marruecos?

Canadá y Marruecos disputarán su duelo de octavos de final en Houston, una de las sedes estadounidenses elegidas para el Mundial 2026.

El estadio fue inaugurado en 2002 y destaca por ser uno de los primeros recintos de la NFL con techo retráctil, una característica que le permite adaptarse a distintos eventos y condiciones climáticas. Con el tiempo, se ha consolidado como escenario de grandes citas deportivas, conciertos y competiciones internacionales.

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Para la Copa del Mundo, cuenta con una capacidad cercana a los 72.000 espectadores, por lo que se ubica entre los estadios más grandes del torneo en Estados Unidos.

El NRG Stadium, de Houston, Texas, es el escenario del duelo.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Canadá accedió a los octavos de final tras imponerse por 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico en los minutos finales. Marruecos, por su parte, tuvo un camino más sufrido: igualó 1-1 ante Países Bajos y selló su clasificación en la tanda de penales, donde ganó por 3-2 con Yassine Bounou como una de sus figuras.

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DATOS CLAVES

El Houston Stadium albergará el partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos.

El recinto deportivo cuenta con techo retráctil y capacidad para 72,000 espectadores en el torneo.

El arquero Yassine Bounou clasificó a Marruecos tras destacar en la tanda de penales previa.