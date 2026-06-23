Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante RD Congo por el grupo K del Mundial 2026

La Selección Colombia se juega su futuro en el Grupo K del Mundial 2026 en un partido decisivo ante la República Democrática del Congo. El resultado de este encuentro definirá el camino de la “Tricolor” y sus probabilidades de clasificar a los 16avos de final.
Este choque llega en un momento de alta tensión, donde el planteamiento táctico de Néstor Lorenzo y la jerarquía de las figuras cafeteras serán puestos a prueba frente a la velocidad y el físico del conjunto africano. La afición colombiana aguarda con optimismo un triunfo que evite calculadoras y asegure el boleto antes de la temida batalla final de la fase de grupos.
Luis Díaz es la máxima figura de la Selección Colombia. (Foto: X),
A continuación, analizamos detalladamente los tres escenarios posibles para el equipo colombiano en esta crucial jornada mundialista.
Si Colombia gana: Clasificación 100% asegurada
Este es el mejor escenario posible para el combinado nacional. Si Colombia logra la victoria ante RD Congo, sumará seis puntos y asegurará su tiquete directo a los 16avos de final del Mundial.
Dónde ver EN VIVO Colombia vs República del Congo, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
Con la clasificación en el bolsillo, el liderato del Grupo K se disputará en la última fecha contra Portugal. En ese último duelo, un empate le bastará a Colombia para quedarse con el primer puesto.
Si Colombia empata: Un paso firme hacia la siguiente ronda
Un empate ante el conjunto africano dejará a la “Tricolor” con un total de cuatro puntos en la tabla de posiciones. Aunque este marcador no garantiza la clasificación inmediata, deja al equipo muy cerca del objetivo.
Para sellar el pase a la próxima fase sin depender de nadie, Colombia solo necesitaría empatar contra Portugal en la jornada de cierre.
Si Colombia pierde: Obligados a ganar en el cierre del grupo
Una derrota encendería las alarmas, ya que Colombia caería al tercer puesto del Grupo K. Este resultado obligaría al equipo a vencer sí o sí a Portugal el sábado 27 de junio para avanzar de forma directa.
Si se empata o se pierde ante los lusos en el último partido, la selección dependería de otros resultados. En ese caso, la opción sería avanzar como uno de los ocho mejores terceros del torneo.
DATOS CLAVE
- La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, enfrenta a RD Congo en el Mundial 2026.
- Una victoria ante RD Congo asegura la clasificación matemática de Colombia a 16avos de final.
- Si Colombia pierde, estará obligada a vencer a Portugal el sábado 27 de junio.