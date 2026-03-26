¿Qué pasa si Suecia gana, empata o pierde ante Ucrania por el Repechaje UEFA al Mundial 2026?

La Selección de Suecia se juega su chance mundialista a todo o nada en el Repechaje UEFA al Mundial 2026. Este jueves 26 de marzo enfrenta a Ucrania en el Estadio Ciutat de Valencia en el duelo correspondiente a la Ruta B de la repesca europea. El combinado ‘Blågult’ se juega su última oportunidad para llegar a la Copa del Mundo.

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Suecia llegó a este Repechaje de milagro gracias a la clasificación en la Liga de Naciones de la UEFA. Ucrania, por su parte, logró llegar a esta instancia tras terminar en el segundo lugar del Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Terminó con 10 puntos y quedó a seis de la clasificada Francia.

Supportrarna på plats och redo för uppdraget! Nu kör vi 🇸🇪 pic.twitter.com/s8lMBu5Q3U — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 26, 2026

Formato del Repechaje UEFA al Mundial 2026

Cabe recordar que el Repechaje UEFA al Mundial 2026 cuenta con 16 selecciones, divididas en cuatro rutas (o llaves) donde, en cada una, se conocerá a la clasificada a la Copa del Mundo. Suecia integra la ruta B con Ucrania, mientras que los otros dos combinados que se enfrentan son Polonia y Albania.

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Por lo tanto, el partido entre suecos y ucranianos definirá al finalista de la ruta B, que se enfrentará al ganador de Gales vs. Bosnia. Estos encuentros se definen a partido único, lo que es clave para conocer el panorama de Suecia de cara a su primer duelo.

¿Qué pasa si Suecia le gana a Ucrania?

Si Suecia le gana a Ucrania en el partido de este jueves 26 de marzo logrará la clasificación directa a la final de la ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. No importa la diferencia de gol ni cuántos goles anote, la clasificación es directa por ser a duelo único.

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¿Qué pasa si Suecia empata ante Ucrania?

Si Suecia empata ante Ucrania, el partido continuará. Es decir, se jugará un alargue con dos tiempos extra de 15 minutos de juego cada uno. En caso de persistir la igualdad terminado esos 30 minutos, se realizará una tanda de penales para definir al ganador.

I kväll spelar vi i helblått 🔥 pic.twitter.com/CRuRtX1F71 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 26, 2026

¿Qué pasa si Suecia pierde ante Ucrania?

Si Suecia pierde ante Ucrania, automáticamente, quedará eliminado del Repechaje UEFA y, por ende, no jugará el Mundial 2026. Se trataría de un nuevo fracaso para los suecos y su segunda ausencia consecutiva en una Copa del Mundo (no jugó en Qatar 2022).

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¿A qué hora y dónde ver en vivo Suecia vs. Ucrania?

Suecia vs. Ucrania comienza su partido este jueves 26 de marzo a las 20:45 horas local (14:45 horas en Lima, Perú). En tanto, se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Así se juega los Repechajes UEFA al Mundial 2026

A continuación, te detallamos las cuatro rutas con los correspondientes partidos del Repechaje UEFA al Mundial 2026:

RUTA A

Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo.

Gales vs. Bosnia en Cardiff.

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RUTA B

Ucrania vs. Suecia en Valencia, España.

Polonia vs. Albania en Varsovia.

RUTA C

Turquía vs. Rumanía en Estambul.

Eslovasquia vs. Kosovo en Bratislava.

RUTA D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte en Copenhague.

República Checa vs. Irlanda en Praga.

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Todos estos partidos se juegan este jueves 26 de marzo donde los ganadores jugarán las finales de cada ruta el próximo martes 31 de marzo para definir a los cuatro clasificados al Mundial 2026. Las sedes para las finales se conocerán mediante sorteo.

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