Cómo tener sobres gratis en el álbum virtual PANINI del Mundial 2026: todos los códigos y cómo canjearlos

El Álbum Virtual ya se encuentra habilitado y, junto a ello, también comenzaron a circular los códigos para obtener sobres gratis.

El Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 ya se encuentra habilitado y los usuarios pueden acceder tanto desde la página oficial de la FIFA como mediante su aplicación disponible en la App Store. Tal como ocurrió en la edición de 2022, será posible obtener dos sobres gratis al día, cada uno con cinco figuritas.

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Además, existen códigos especiales que permiten conseguir sobres gratuitos extra y así alcanzar el máximo de cuatro sobres diarios. Para ello, serán fundamentales los códigos que vienen compartiendo distintas marcas. A continuación, te mostramos todos los códigos vigentes.

Estos son los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

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¿Cómo canjearlos?

La manera más fácil es entrar a la aplicación del Álbum Virtual y ubicar la sección de “Código Promocional”, que aparece en la parte derecha de la pantalla. Luego, solo queda escribir el código correspondiente o, si tienes un código QR, utilizar el lector integrado de la aplicación para escanearlo de forma rápida.

Tras validar el código, verás una animación con confeti y un sobre saliendo de la caja en la parte inferior de la pantalla, lo que confirmará que recibiste un sobre adicional sin costo.

Códigos válidos para un solo uso

Además de los códigos públicos que se liberan para conseguir sobres gratis, también existen códigos de un solo uso. Estos suelen encontrarse en sobres físicos o en productos de marcas asociadas, como por ejemplo en las etiquetas de las botellas de Coca-Cola.

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Sin embargo, estos códigos son personales y solo pueden utilizarse una vez por cuenta. Aunque el proceso de canje es el mismo, una vez activados quedan deshabilitados, por lo que ya no funcionarán si se intenta usarlos en otra cuenta.

DATOS CLAVES

El Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 ya se puede descargar en la App Store.

Los usuarios pueden obtener dos sobres gratis al día con cinco figuritas cada uno.

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