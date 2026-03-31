Todos los clasificados al Mundial 2026 desde el Repechaje UEFA

El Mundial 2026 se está viviendo meses antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica y el día de hoy fue turno de que Europa conozca a los últimos clasificados a la máxima fiesta del fútbol. En cuatro llaves plagadas de diversas emociones, las últimas selecciones que obtuvieron el tan ansiado boleto al torneo internacional fueron Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina.
En primer término, Suecia se impuso 3-2 ante Polonia en un verdadero partidazo disputado en el Friends Arena. El gran héroe de la jornada fue Viktor Gyökeres al anotar el gol del triunfo a los casi 90 minutos de juego y desató una tremenda locura entre los hinchas. Asimismo, Turquía logró vencer 1-0 a Kosovo en el Fadil Vokrri Stadium e inscribió su nombre en el Mundial 2026.
Fuente: FIFA World Cup.
Fuente: FIFA World Cup.
Los demás partidos se definieron luego del tiempo reglamentario y mantuvieron cautivados a todos los aficionados. República Checa derrotó 3-1 por penales a Dinamarca luego del 2-2 en el encuentro, mientras que Italia no pudo frente a Bosnia y Herzegovina al igualar 1-1 y posterior a ello caer 4-1, con lo cual consumó su tercer torneo mundialista sin participación de forma consecutiva.
Fuente: FIFA World Cup.
Fuente: FIFA World Cup.
Así van quedando todos los grupos al Mundial 2026
Grupo A
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- Bosnia y Herzegovina
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Suecia
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo Verde
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Irak/Bolivia
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- RD Congo/Jamaica
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
Las sedes oficiales del Mundial 2026
- Toronto | BMO Field | 30,000 espectadores
- Vancouver | BC Place | 54,500 espectadores
- Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 espectadores
- Boston | Gillette Stadium | 68,756 espectadores
- Dallas | AT&T Stadium | 80,000 espectadores
- Houston | NRG Stadum | 72,220 espectadores
- Kansas City | Arrowhead Stadium | 76,416 espectadores
- Los Angeles | SoFi Stadium | 70,000 espectadores
- Miami | Hard Rock Stadium | 65,326 espectadores
- New York/New Jersey | MetLife Stadium | 82,500 espectadores
- Philadelphia | Lincoln Financial Field | 67,594 espectadores
- San Francisco Bay Area | Levi’s Stadium | 68,500 espectadores
- Seattle | Lumen Field | 72,000 espectadores
- Ciudad de México | Estadio Azteca | 83,264 espectadores
- Guadalajara | Estadio Akron | 46,355 espectadores
- Monterrey | Estadio BBVA | 51,000 espectadores
DATOS CLAVES
- Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina son los últimos clasificados europeos tras el repechaje.
- Italia quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva al caer en penales (4-1) ante Bosnia y Herzegovina.
- Viktor Gyökeres fue la figura de la jornada al anotar el gol de la clasificación sueca en el minuto 90 ante Polonia.