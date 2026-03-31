Todos los clasificados al Mundial 2026 desde el Repechaje UEFA

El Mundial 2026 se está viviendo meses antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica y el día de hoy fue turno de que Europa conozca a los últimos clasificados a la máxima fiesta del fútbol. En cuatro llaves plagadas de diversas emociones, las últimas selecciones que obtuvieron el tan ansiado boleto al torneo internacional fueron Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina.

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En primer término, Suecia se impuso 3-2 ante Polonia en un verdadero partidazo disputado en el Friends Arena. El gran héroe de la jornada fue Viktor Gyökeres al anotar el gol del triunfo a los casi 90 minutos de juego y desató una tremenda locura entre los hinchas. Asimismo, Turquía logró vencer 1-0 a Kosovo en el Fadil Vokrri Stadium e inscribió su nombre en el Mundial 2026.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

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Los demás partidos se definieron luego del tiempo reglamentario y mantuvieron cautivados a todos los aficionados. República Checa derrotó 3-1 por penales a Dinamarca luego del 2-2 en el encuentro, mientras que Italia no pudo frente a Bosnia y Herzegovina al igualar 1-1 y posterior a ello caer 4-1, con lo cual consumó su tercer torneo mundialista sin participación de forma consecutiva.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

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Así van quedando todos los grupos al Mundial 2026

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

República Checa

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Bosnia y Herzegovina



Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

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Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Turquía

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao



Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

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Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde



Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Irak/Bolivia

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Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

RD Congo/Jamaica



Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

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Las sedes oficiales del Mundial 2026

Toronto | BMO Field | 30,000 espectadores

Vancouver | BC Place | 54,500 espectadores

Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 espectadores

Boston | Gillette Stadium | 68,756 espectadores

Dallas | AT&T Stadium | 80,000 espectadores

Houston | NRG Stadum | 72,220 espectadores

Kansas City | Arrowhead Stadium | 76,416 espectadores

Los Angeles | SoFi Stadium | 70,000 espectadores

Miami | Hard Rock Stadium | 65,326 espectadores

New York/New Jersey | MetLife Stadium | 82,500 espectadores

Philadelphia | Lincoln Financial Field | 67,594 espectadores

San Francisco Bay Area | Levi’s Stadium | 68,500 espectadores

Seattle | Lumen Field | 72,000 espectadores

Ciudad de México | Estadio Azteca | 83,264 espectadores

Guadalajara | Estadio Akron | 46,355 espectadores

Monterrey | Estadio BBVA | 51,000 espectadores

DATOS CLAVES