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Mundial 2026

Todos los clasificados al Mundial 2026 desde el Repechaje UEFA

Hoy fue un día de consagraciones en el continente europeo, así que a continuación conoce a los últimos países clasificados al Mundial 2026.

Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina clasificaron al Mundial 2026.
© Composición BOLAVIP.Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina clasificaron al Mundial 2026.

El Mundial 2026 se está viviendo meses antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica y el día de hoy fue turno de que Europa conozca a los últimos clasificados a la máxima fiesta del fútbol. En cuatro llaves plagadas de diversas emociones, las últimas selecciones que obtuvieron el tan ansiado boleto al torneo internacional fueron Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina.

En primer término, Suecia se impuso 3-2 ante Polonia en un verdadero partidazo disputado en el Friends Arena. El gran héroe de la jornada fue Viktor Gyökeres al anotar el gol del triunfo a los casi 90 minutos de juego y desató una tremenda locura entre los hinchas. Asimismo, Turquía logró vencer 1-0 a Kosovo en el Fadil Vokrri Stadium e inscribió su nombre en el Mundial 2026.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

Los demás partidos se definieron luego del tiempo reglamentario y mantuvieron cautivados a todos los aficionados. República Checa derrotó 3-1 por penales a Dinamarca luego del 2-2 en el encuentro, mientras que Italia no pudo frente a Bosnia y Herzegovina al igualar 1-1 y posterior a ello caer 4-1, con lo cual consumó su tercer torneo mundialista sin participación de forma consecutiva.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

Fuente: FIFA World Cup.

Así van quedando todos los grupos al Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Corea del Sur
  • Sudáfrica
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Suiza
  • Qatar
  • Bosnia y Herzegovina


Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití


Grupo D

  • Estados Unidos
  • Australia
  • Paraguay
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao


Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Túnez
  • Suecia


Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde


Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Noruega
  • Irak/Bolivia


Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • RD Congo/Jamaica


Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Panamá
  • Ghana

Las sedes oficiales del Mundial 2026

  • Toronto | BMO Field | 30,000 espectadores
  • Vancouver | BC Place | 54,500 espectadores
  • Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 espectadores
  • Boston | Gillette Stadium | 68,756 espectadores
  • Dallas | AT&T Stadium | 80,000 espectadores
  • Houston | NRG Stadum | 72,220 espectadores
  • Kansas City | Arrowhead Stadium | 76,416 espectadores
  • Los Angeles | SoFi Stadium | 70,000 espectadores
  • Miami | Hard Rock Stadium | 65,326 espectadores
  • New York/New Jersey | MetLife Stadium | 82,500 espectadores
  • Philadelphia | Lincoln Financial Field | 67,594 espectadores
  • San Francisco Bay Area | Levi’s Stadium | 68,500 espectadores
  • Seattle | Lumen Field | 72,000 espectadores
  • Ciudad de México | Estadio Azteca | 83,264 espectadores
  • Guadalajara | Estadio Akron | 46,355 espectadores
  • Monterrey | Estadio BBVA | 51,000 espectadores

DATOS CLAVES

  • Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina son los últimos clasificados europeos tras el repechaje.
  • Italia quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva al caer en penales (4-1) ante Bosnia y Herzegovina.
  • Viktor Gyökeres fue la figura de la jornada al anotar el gol de la clasificación sueca en el minuto 90 ante Polonia.
Renato Pérez
Renato Pérez
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