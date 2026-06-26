Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde con España por el Mundial 2026

La 'Garra Charrúa' es segundo del Grupo H con 2 puntos, pero necesitan ganar para no depender de ningún otro resultado en el Mundial 2026.

Uruguay afronta una auténtica final cuando enfrente HOY, viernes 26 de junio, a España por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 7:00 PM en el Estadio Guadalajara (Akron) y definirá si la ‘Celeste’ continúa con vida en la Copa del Mundo.

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Consciente de lo que está en juego, el técnico Marcelo Bielsa apostó por su mejor equipo y tendrá como titulares a Darwin Núñez, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur para intentar conseguir el resultado que necesita.

¿Qué pasa si Uruguay le gana a España?

Si Uruguay derrota a España, llegará a cinco puntos, terminará como líder del Grupo H y clasificará directamente a los 16avos de final del Mundial 2026. Aun así, deberá seguir de reojo el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, ya que un triunfo abultado de los africanos modificaría el orden definitivo del grupo, aunque no impediría la clasificación uruguaya.

¿Qué pasa si Uruguay empata con España?

Si Uruguay empata con España, alcanzará tres unidades y quedará dependiendo completamente del otro partido. Necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita también empaten y luego esperar que la diferencia de goles le permita finalizar segundo. Si termina tercero con apenas tres puntos, sus opciones de avanzar como uno de los ocho mejores terceros serían muy reducidas.

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España y Uruguay tendrán bajas para el partido que tendrán HOY por el Mundial 2026: Víctor Muñoz para España y Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta en Uruguay. (Foto: FIFA)

¿Qué pasa si Uruguay pierde con España?

Si Uruguay pierde frente a España, quedará eliminado del Mundial 2026 al finalizar la fase de grupos pues terminará con solo dos puntos, repitiendo la temprana despedida que sufrió en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

¿Puede Uruguay quedar eliminada del Mundial 2026 hoy?

Sí, Uruguay puede quedar eliminado del Mundial 2026 hoy, viernes 26 de junio, si es que pierde 2-0 ante España o más goles y si es que Arabia Saudita le gana 1-0 a Cabo Verde. En este punto, la diferencia de goles será determinante pues tendría los mismos dos puntos que Cabo Verde, pero cinco goles en contra y una diferencia de -2.

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¿Dónde ver España vs. Uruguay HOY EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026?

Perú : América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina : Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

: Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Chile : Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium México : Azteca Uno, Azteca 7, ViX Premium, TUDN, Las Estrellas, Canal 5

: Azteca Uno, Azteca 7, ViX Premium, TUDN, Las Estrellas, Canal 5 Colombia : Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

: Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Ecuador : Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium España : DAZN, Movistar+, RTVE Play

: DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock

Datos claves

Uruguay y España definen hoy, viernes 26 de junio, su futuro en la última fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El entrenador Marcelo Bielsa mandará al campo a figuras como Darwin Núñez, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

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