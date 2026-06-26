España y Uruguay sorprenden con sus alineaciones titulares en el partido que define quién pasa a 16avos de final del Mundial 2026.

España y Uruguay confirmaron sus alineaciones titulares para el decisivo partido de HOY, viernes 26 de junio, correspondiente a la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 7:00 PM en el Estadio Guadalajara, conocido mundialmente como el Estadio Akron.

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La selección española llega con la obligación de conseguir la victoria para asegurar su clasificación a los 16avos de final. Por ello, el técnico Luis de la Fuente decidió apostar por su equipo base y no guardarse nada en un compromiso que puede definir el futuro de ‘La Furia Roja’ en la Copa del Mundo.

La única ausencia confirmada en España es la de Víctor Muñoz, quien quedó fuera por una nueva dolencia muscular en el sóleo de la pierna izquierda. En ataque, todas las esperanzas están depositadas en Lamine Yamal, figura que llega en un gran momento tras haber marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales.

España buscará imponer su estilo desde el inicio para evitar cualquier sorpresa frente a un rival histórico que también necesita sumar en la última jornada de la fase de grupos.

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España y Uruguay tendrán bajas para el partido que tendrán HOY por el Mundial 2026: Víctor Muñoz para España y Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta en Uruguay. (Foto: FIFA)

Uruguay con bajas ante España por el Mundial 2026

Del otro lado, Uruguay afronta el encuentro con bajas sensibles. El entrenador Marcelo Bielsa no podrá contar con Ronald Araújo ni con Giorgian de Arrascaeta, ambos descartados oficialmente para este compromiso por lesiones musculares.

Pese a ello, el ‘Loco’ mantendrá la base de su equipo y confiará en el poder ofensivo de Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo, además del liderazgo de Federico Valverde, llamado a ser el hombre capaz de desequilibrar un partido clave por el pase a los 16avos de final del Mundial 2026.

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El once que eligió Marcelo Bielsa para el partido de Uruguay ante España por el Mundial 2026. (Foto: Selección Uruguay)

¿Dónde ver España vs. Uruguay HOY EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026?

Perú : América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

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Las alineaciones de España vs. Uruguay por el Mundial 2026

Alineación titular de España hoy contra Uruguay: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Mikel Merino, Alex Baena, Rodri, Pedri; Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

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Alineación oficial de Uruguay contra España: Fernando Muslera; Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Juan Manuel Sanabria; Darwin Núñez.

Datos claves

España y Uruguay se enfrentan hoy, viernes 26 de junio, por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El entrenador Luis de la Fuente no contará con Víctor Muñoz, pero tendrá a Lamine Yamal en el ataque español.

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