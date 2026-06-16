Quién es Amine Gouiri, jugador de Argelia: perfil, edad, dónde juega y vida personal

Es una de las figuras de fútbol francés y también uno de los nombres de una generación importante para Argelia.

Amine Gouiri está llamado a ser el delantero que ponga los goles en Argelia. Juega actualmente en el Olympique de Marseille, viene sumando peso ofensivo en la élite francesa y su nombre empieza a hacer ruido en el Mundial 2026.

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Amine Gouiri es uno de esos nombres que hoy generan interés por una razón concreta: su actualidad competitiva lo sostiene. Entre la Ligue 1 y los torneos europeos, el delantero mantuvo minutos, goles y presencia en un club de exigencia como el Marseille.

Su presente en Francia explica buena parte de esa atención. En la temporada 2025/2026 de la liga francesa firmó 8 goles y 3 asistencias en 22 partidos, números que lo mantienen como una pieza de ataque con impacto real cerca del área.

Amine Gouiri, delantero del Olympique de Marsella (Getty Images).

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Después aparece el otro eje de su perfil: su vínculo con Argelia. En el contexto actual del seleccionado, la CAF lo ubica entre los nombres de la nueva generación que empuja el proyecto rumbo a 2026. Por eso su nombre aparece cada vez más seguido alrededor del seleccionado.

Fuera de la cancha, en cambio, mantiene un perfil sobrio y reservado. Lo más firme de su perfil público pasa por su identidad deportiva, su club actual y el lugar que hoy ocupa en la órbita de Argelia.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Amine Gouiri?

Nombre completo: Amine Ferid Gouiri .

. Fecha de nacimiento: los registros oficiales marcan su nacimiento el 16/02/2000 .

los registros oficiales marcan su nacimiento el . Edad: esa misma referencia lo ubica hoy en torno a los 26 años .

esa misma referencia lo ubica hoy en torno a los . Nacionalidad deportiva: aparece vinculado a Argelia y también a Francia en distintas fichas de perfil.

Amine Gouiri es, ante todo, un futbolista que hoy está consolidado públicamente como jugador de Argelia. Esa es la forma en que se lo encuadra habitualmente y también la lectura más visible de su presente internacional.

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De todos modos, su perfil público también suele aparecer asociado a Francia por su formación. Por eso conviene mantener una lectura clara: la referencia más firme pasa por su nombre completo, por su identificación deportiva actual y por esa doble nacionalidad que rodea a su figura.

Esa doble referencia explica parte del interés alrededor de su nombre. Hoy está conectado con Argelia, aunque algunas fichas de perfil también lo relacionen con Francia.

Estadísticas y presente en Marseille

Club actual: Marseille .

. Estado: en activo .

en . Ligue 1 2025: 22 partidos , 15 titularidades , 1326 minutos , 8 goles , 3 asistencias , 41 remates , 17 al arco y 5.01 xG .

, , , , , , y . UEFA Champions League 2025: 3 partidos, 2 titularidades y 164 minutos.

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Su presente en el Marseille sostiene su relevancia reciente. La producción de 8 goles y 3 asistencias en la Ligue 1 2025 marca a un atacante con participación concreta, no a un nombre inflado por el contexto o las expectativas.

Los números lo respaldan. Haber sumado 15 titularidades y más de 1300 minutos en liga muestra continuidad competitiva, mientras que sus 41 remates y 17 disparos al arco reflejan su volumen ofensivo. Eso explica que su temporada no se lea solo por la cifra final de goles, sino también por la frecuencia con la que pisa zonas de definición.

Además, su actividad no quedó limitada al torneo local. También registró minutos en la UEFA Champions League 2025, con 3 partidos y 2 titularidades. Esa continuidad entre la liga francesa y los torneos de la UEFA refuerza la idea central: Gouiri llega a este tramo con rodaje real en escenarios de alta exigencia.

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El camino de Amine Gouiri con Argelia

Amine Gouiri aparece hoy públicamente vinculado a Argelia y ya es mencionado como parte de la nueva generación ofensiva del seleccionado, aunque todavía está construyendo su recorrido internacional absoluto.

Selección actual: Argelia .

. Lectura de la CAF: lo incluye entre los nombres que empujan el proyecto del seleccionado rumbo al Mundial 2026 .

lo incluye entre los nombres que empujan el proyecto del seleccionado rumbo al . Contexto generacional: aparece mencionado junto a Mohamed Amine Amoura, Anis Hadj Moussa, Rayan Aït-Nouri, Luca Zidane e Ibrahim Maza.

Ahí está el punto central. La CAF no lo presenta como un nombre periférico, sino como parte del recambio que puede elevar el techo competitivo de Argelia en el ciclo actual. Eso le da peso a su figura, incluso sin necesidad de forzar un historial estadístico internacional más amplio.

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Amine Gouiri, figura de la Selección de Argelia (Getty Images).

La lectura, entonces, es bastante clara. Gouiri ya forma parte de la conversación seria alrededor del ataque argelino y su presente a nivel de clubes ayuda a sostener esa consideración. Más que una promesa aislada, hoy asoma como una de las piezas ofensivas a seguir dentro del proyecto 2026.

¿Qué perfil futbolístico tiene Amine Gouiri?

Amine Gouiri es un delantero con producción reciente y capacidad para influir cerca del área.

Posición principal registrada en fichas de perfil: centrodelantero .

. Presentación de la CAF: delantero .

. Rasgos destacados: inteligencia entre líneas y toma rápida de decisiones .

y . Producción reciente en la Ligue 1 2025: 8 goles y 3 asistencias.

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Ese es su perfil. Gouiri no destaca solo por ocupar el centro del ataque, sino por cómo interpreta los espacios cercanos al área y por la velocidad con la que resuelve las jugadas. La CAF lo describe con dos rasgos muy concretos: inteligencia entre líneas y rapidez para decidir. Eso explica bastante bien su valor.

Ese perfil encaja a la perfección con sus números recientes en el Marseille. Un delantero que suma 8 goles y 3 asistencias en 22 partidos no solo está finalizando jugadas; también participa activamente en la construcción de acciones de peligro. Su lectura de los movimientos y su capacidad para intervenir con pocos toques lo vuelven un atacante útil en distintos ritmos de partido.

Su producción y su perfil futbolístico coinciden. Gouiri aparece como un delantero que puede pesar en el área, pero también como uno que entiende cuándo bajar, asociarse y decidir rápido. Esa mezcla es la que sostiene su cotización actual.

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Trayectoria reciente y datos de su carrera

Registros de rendimiento entre 2020 y 2025.

Ligue 1 2020: 34 partidos , 12 goles y 7 asistencias .

, y . Ligue 1 2021: 38 partidos , 10 goles y 9 asistencias .

, y . Ligue 1 2022: 36 partidos , 15 goles y 3 asistencias .

, y . Ligue 1 2023: 31 partidos , 7 goles y 3 asistencias .

, y . Ligue 1 2024: 33 partidos , 13 goles y 5 asistencias .

, y . Ligue 1 2025: 22 partidos , 8 goles y 3 asistencias .

, y . Otras competencias con registros: UEFA Europa League, UEFA Champions League, UEFA EURO U21 y FIFA World Cup Qualifiers CAF.

La trayectoria reciente de Gouiri muestra algo valioso: continuidad. No aparece como un delantero de una sola explosión puntual, sino como un atacante que sostuvo su producción en Francia a lo largo de varias temporadas. Los picos cambian, pero la presencia ofensiva se mantiene.

Su mejor línea goleadora dentro de este recorte aparece en 2022, con 15 goles en 36 partidos de la Ligue 1, aunque también dejó campañas fuertes en 2024 con 13 goles y 5 asistencias y en 2020 con 12 goles y 7 asistencias. Eso confirma un rendimiento bastante estable para un futbolista que se mantuvo compitiendo en un entorno exigente.

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Su historial reciente también suma rodaje fuera de la liga local. Tener registros en torneos UEFA, en la UEFA EURO U21 y en las FIFA World Cup Qualifiers CAF refuerza la idea de un jugador con experiencia competitiva variada. A eso se suma la lectura de la CAF, que lo proyecta hacia el Mundial 2026 después de una temporada fuerte con el Olympique Marseille. Los números lo respaldan y el contexto también.

Vida personal: qué se sabe fuera de la cancha

La información pública disponible sobre la vida personal de Amine Gouiri es limitada. La parte más firme de su perfil pasa por su identidad deportiva, su presente en el Marseille y su vínculo actual con Argelia.

Fuera de eso, mantiene la vida privada fuera del foco público. No hay datos públicos confirmados para desarrollar aspectos sobre pareja, hijos o detalles familiares.

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Mantiene, en ese sentido, un perfil más bien reservado fuera del fútbol. Su exposición pública pesa mucho más por lo que produce dentro de la cancha que por aspectos de su intimidad.

DATOS CLAVE