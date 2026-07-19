Quién es Aymeric Laporte: perfil, edad, dónde juega y vida personal del defensor de España

A sus 32 años, el defensor sigue plenamente vigente con la Roja y viene de firmar un Mundial 2026 de máxima continuidad, con siete partidos jugados y todos desde el arranque.

Aymeric Laporte es un zaguero de la selección de España que llega a este presente con respaldo total en la cancha. En el Mundial 2026 disputó los siete encuentros de su equipo, siempre como titular, y acumuló 629 minutos con una asistencia.

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Laporte cerró el torneo sumando casi la totalidad de los minutos y dejó una muestra clara de su peso específico: jugó los 90 minutos en el 2-0 ante Francia del 14 de julio de 2026, en otra valla invicta para la Roja. Nacido en Agen, Francia, el central construyó una carrera de alto nivel y, actualmente, juega en el Athletic Club.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Aymeric Laporte?

Fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1994.

27 de mayo de 1994. Lugar de nacimiento: Agen, Francia.

Agen, Francia. Edad actual: 32 años.

Nació en Francia y desarrolló una carrera profesional que lo mantuvo en la élite europea y luego en otros escenarios competitivos. Hoy, su identidad deportiva está ligada a España, selección con la que sostiene presencia y rodaje en la máxima exigencia.

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Estadísticas y presente reciente en clubes

La Liga 2025: 25 partidos, 24 como titular, 2058 minutos, 1 asistencia y 4 amarillas.

25 partidos, 24 como titular, 2058 minutos, 1 asistencia y 4 amarillas. Copa del Rey 2025: 3 partidos y 3 como titular.

3 partidos y 3 como titular. UEFA Champions League 2025: 2 partidos y 1 como titular.

Su actividad de club más reciente aparece vinculada a competiciones españolas, con presencia en liga, copa y torneo continental. Después de sus etapas en la Premier League y la Saudi Pro League, el central mantuvo continuidad en el fútbol español, algo que explica por qué llegó con ritmo a la última cita mundialista.

El camino del defensor en el combinado nacional

Mundial 2026: 7 partidos, 7 como titular, 629 minutos y 1 asistencia.

7 partidos, 7 como titular, 629 minutos y 1 asistencia. Nations League 2024/2025: 5 partidos, 5 como titular y 1 gol.

5 partidos, 5 como titular y 1 gol. Eurocopa 2024: 6 partidos, todos como titular.

6 partidos, todos como titular. Eliminatorias UEFA al Mundial 2025/2026: 3 partidos, todos como titular.

3 partidos, todos como titular. Mundial 2022: 3 partidos y 3 como titular.

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Con los finalistas definidos, las apuestas al ganador se disparan entre los usuarios peruanos que siguen de cerca el cierre del torneo.

¿Qué rol tiene Aymeric Laporte en España?

Laporte es hoy un central de jerarquía y rodaje indiscutido en España, consolidado como una pieza clave en el armado defensivo. Sus siete titularidades en siete partidos del Mundial 2026 y sus 629 minutos en el torneo marcan una presencia sostenida que habla por sí sola.

Cotización, contrato y valor de mercado de Aymeric Laporte

Por el momento, no hay cifras públicas oficiales sobre su valor de mercado actual, salario, cláusula de rescisión o duración contractual.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Aymeric Laporte

Más allá de sus datos biográficos básicos, el central mantiene un perfil bajo y hay poca información pública verificada sobre su pareja, hijos o entorno familiar íntimo.

DATOS CLAVE