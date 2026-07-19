Quién es Unai Simón: perfil, edad, dónde juega y vida personal del arquero de España

A sus 29 años, el arquero del Athletic Bilbao llega al Mundial 2026 como titular indiscutido de la selección y con una racha que lo sostiene entre las piezas más firmes del equipo.

Unai Simón es hoy uno de los nombres más pesados bajo los tres palos de España. El arquero nacido en Murguía, Álava, atraviesa un presente de plena vigencia: ataja en el Athletic Bilbao y viene de encadenar siete titularidades en el Mundial 2026, con 630 minutos, 6 arcos en cero y 10 atajadas.

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Su última actuación registrada fue el 14 de julio, en el 2-0 ante Francia, partido en el que volvió a dejar la valla invicta y respondió con cuatro atajadas. Ha tenido una Copa del Mundo muy regular.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Unai Simón?

Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1997.

11 de junio de 1997. Lugar de nacimiento: Murguía, Álava.

Murguía, Álava. Edad actual: 29 años.

29 años. Profesión: arquero.

arquero. Club actual: Athletic Bilbao.

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Unai Simón nació en Murguía, en el País Vasco, y esa es la referencia exacta de su origen. San Marcial del Vino, en Zamora, no es su lugar de nacimiento, sino un punto clave de sus raíces familiares por la rama paterna: allí nació su padre, Daniel Simón, y allí viven sus abuelos.

En su recorrido profesional, el gran salto llegó el 20 de agosto de 2018, cuando debutó como titular en el primer equipo del Athletic Club. Un año más tarde ya se había adueñado del arco y se consolidó en el puesto.

Estadísticas y presente en Athletic Bilbao

La Liga 2025: 37 partidos, 3330 minutos, 96 atajadas y 6 vallas invictas.

37 partidos, 3330 minutos, 96 atajadas y 6 vallas invictas. Champions League 2025: 8 partidos, 720 minutos, 24 atajadas y 2 vallas invictas.

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El camino del arquero en la Selección de España

Mundial 2022: formó parte del plantel de España en la Copa del Mundo.

formó parte del plantel de España en la Copa del Mundo. Eurocopa 2024: tuvo participación activa con la selección en el torneo continental.

tuvo participación activa con la selección en el torneo continental. Nations League: suma presencia en esta competencia dentro de su recorrido internacional.

suma presencia en esta competencia dentro de su recorrido internacional. Eliminatorias UEFA al Mundial: también integró el proceso clasificatorio de España.

también integró el proceso clasificatorio de España. Juegos Olímpicos de 2021: sumó experiencia internacional en los inicios de su carrera.

sumó experiencia internacional en los inicios de su carrera. Mundial 2026: 7 partidos, 630 minutos, 6 arcos en cero y 10 atajadas.

7 partidos, 630 minutos, 6 arcos en cero y 10 atajadas. Eliminatorias UEFA 2025: 6 partidos y 5 vallas invictas.

Mundial, Eurocopa, Nations League y clasificatorias forman una base de rodaje que se refleja en la confianza con la que defiende su área.

Con los finalistas definidos, las apuestas al ganador se disparan entre los usuarios peruanos que siguen de cerca el cierre del torneo.

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¿Qué rol tiene en la selección?

Es el arquero titular de España y llega al Mundial 2026 con el puesto afirmado en el once.

Vida personal: familia, estudios y perfil reservado

El arquero mantiene un perfil estrictamente reservado fuera de la cancha. En el plano familiar, se sabe que su padre pertenece a la Guardia Civil y que su madre forma parte de la Ertzaintza. Además, la rama paterna conserva un vínculo marcado con San Marcial del Vino, en Zamora, donde nació su padre y viven sus abuelos paternos.

Fuera del fútbol, también apostó por un camino académico. Empezó la carrera de Fisioterapia, pero la dejó por la dificultad de combinarla con la exigencia del deporte de élite. Durante la pandemia retomó ese plan de preparación para el futuro y comenzó a estudiar Administración y Dirección de Empresas a distancia, aunque no ha trascendido públicamente si ya concluyó esa etapa.

La identidad pública de su pareja no ha trascendido y prefiere mantenerlo así.

DATOS CLAVE

Unai Simón nació el 11 de junio de 1997 en Murguía, Álava.

nació el 11 de junio de 1997 en Murguía, Álava. Mundial 2026: sumó 6 vallas invictas en 7 partidos con la selección española.

sumó 6 vallas invictas en 7 partidos con la selección española. Athletic Bilbao es el equipo actual del arquero de 29 años.