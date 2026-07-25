Tras perder contra Melgar, la hinchada de Sporting Cristal apuntó contra un referente: “Merece banca”

Sporting Cristal no pudo ante Melgar en Arequipa. Una derrota 2-1 es la primera que tienen en el Torneo Clausura. Eso sí, la hinchada es bastante crítica y no perdona nada, por lo que la afición terminó yendo en contra de un jugador que no salvó en las redes sociales.

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En este caso nos estamos refiriendo a Yoshimar Yotún. El capitán ‘celeste’ fue el jugador que se ganó las críticas en las redes sociales por su mal partido. Los aficionados no están nada contentos con su rendimiento y muchos apuntan que ya no es la primera vez que pasa esto en el juego.

El volante fue duramente criticado debido a que consideran que en la altura no termina siendo útil. No lo ven como alguien que marque la diferencia, por eso es que fueron bastante duros con su juego el día de hoy ante Melgar en Arequipa.

Incluso, algunos dicen que es alguien lento y que no termina siendo regular en la cancha. Lo cual lo convierte en alguien que no aporta lo necesario para que logren ser un equipo más contundente.

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Criticas contra Yoshimar Yotún (Foto: X).

Los números de Yoshimar Yotún ante Melgar

Para comenzar es importante mencionar que estuvo los 90 minutos en el campo de juego. En pases tuvo un total de 70 a lo largo del juego, teniendo una efectividad de 86% al acertar 60 de ellos. En balones largos hizo 3 de 6 posibles con un 50% de efectividad.

Si hablamos de remates, no estuvo fino y solo hizo uno que terminó fuera del campo al irse por encima. Luego no tuvo más oportunidades de peligro en el arco rival.

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En defensa tuvo problemas con los duelos en el piso en donde solo ganó 3 de 10 posibles. En el juego aéreo le fue mejor con 1 de 1 y por último, en fouls tuvo 4 a lo largo del juego.

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