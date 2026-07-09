Dónde ver EN VIVO Francia vs Marruecos: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Ambas selecciones van en busca de un cupo en las semifinales en un duelo con Mbappé y Hakimi como protagonistas.

Francia y Marruecos se enfrentan hoy, jueves 9 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que aparece como uno de los más atractivos de esta instancia. Con grandes figuras en ambos planteles, se espera un encuentro intenso y de alto nivel futbolístico.

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El partido también genera expectativa por Kylian Mbappé, quien intentará afianzarse como el máximo goleador del certamen. El atacante francés registra siete tantos y, por ahora, comparte la cima con Lionel Messi y Erling Haaland.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Marruecos?

Los aficionados de Perú y Sudamérica podrán seguir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 a través de la señal de DSports, que transmitirá el encuentro en vivo para toda la región.

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Para quienes prefieran ver el partido por streaming, DGO y Paramount+ también contarán con la transmisión en vivo del cotejo. Ambas plataformas permitirán seguir el encuentro desde celulares, tabletas o computadoras, sin perder detalle de los cuartos de final.

Para complementar la transmisión, Bolavip realizará una cobertura especial del partido con la previa, las últimas novedades y el seguimiento minuto a minuto. De esta manera, los aficionados podrán conocer todas las incidencias y detalles del esperado duelo por los cuartos de final.

¿A qué hora juega Francia vs Marruecos?

Francia y Marruecos se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, recinto con capacidad para cerca de 65 mil espectadores. El partido comenzará a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

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En Chile, Venezuela y Bolivia, el Francia vs. Marruecos está programado para las 16:00 horas. Mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 comenzará a las 17:00 horas.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Francia afronta este duelo con el objetivo de sostener su gran campaña y reafirmar su favoritismo en el Mundial 2026. Una victoria acercaría a ‘Les Bleus’ a una nueva semifinal y mantendría vivo el sueño de disputar su tercera final consecutiva.

Marruecos, por su parte, quiere demostrar que su crecimiento no fue casualidad. Tras hacer historia en la última Copa del Mundo, el conjunto africano busca dar otro golpe ante una potencia europea y consolidarse como uno de los grandes protagonistas del fútbol actual.

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DATOS CLAVES

Francia y Marruecos juegan hoy por los cuartos de final del Mundial 2026.

El delantero francés Kylian Mbappé busca afianzarse como el máximo goleador del certamen.

El Gillette Stadium de Boston albergará el partido desde las 15:00 horas de Perú.