Quién es el árbitro de Argentina vs Austria por el Grupo J del Mundial 2026

Se trata de un árbitro egipcio, de 40 años, e internacional de FIFA desde 2017. Ya dirigió un partido en este Mundial 2026 y tuvo una correcta actuación.

Amin Mohamed Omar es el árbitro principal designado para el partido entre Argentina y Austria por el Grupo J del Mundial 2026. Se trata de un juez egipcio, nacido el 25 de septiembre de 1985 e integrante de la nómina internacional de la FIFA desde 2017, una credencial que hoy vuelve relevante su nombre en la previa del cruce.

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Este juez de 40 años será el encargado de conducir el duelo programado para hoy, lunes 22 de junio de 2026, a las 12:00 p. m. de Perú, en el AT&T Stadium de Arlington. No es una designación menor, porque el partido enfrenta a dos selecciones que llegan con 3 puntos tras la primera fecha.

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Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Amin Mohamed Omar?

Nombre: Amin Mohamed Omar .

. Nacionalidad: egipcia .

. Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1985 .

. Condición internacional: integra la nómina de la FIFA desde 2017 .

integra la nómina de la . Motivo de actualidad: fue designado para Argentina vs Austria por el Mundial 2026.

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El árbitro egipcio aparece hoy en el centro de la escena por una razón concreta: la FIFA lo eligió para dirigir el cruce entre Argentina y Austria en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Nacido el 25 de septiembre de 1985, Omar llega a este partido con un recorrido internacional ya consolidado desde su ingreso a la lista de la FIFA en 2017. Es un juez con presencia internacional activa y con una designación de alto impacto en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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Trayectoria internacional y cómo llega a este partido

Debut en liga local: Liga Premier de Egipto en 2013 .

. Condición internacional: árbitro FIFA desde 2017 .

. Base de crecimiento: paso del ámbito doméstico egipcio al circuito internacional.

paso del ámbito doméstico egipcio al circuito internacional. Antecedente en este Mundial: según la cobertura periodística citada, su estreno como árbitro principal en esta Copa del Mundo se dio en Corea del Sur vs República Checa.

Mohamed Omar fue construyendo su carrera desde su debut como árbitro en la Liga Premier de Egipto en 2013. Cuatro años más tarde pasó a integrar la lista internacional de la FIFA, el salto que suele consolidar la trayectoria de los jueces que empiezan a ganar terreno fuera de su liga local.

Ese recorrido es el que sostiene una designación como la de este duelo. Además, según la cobertura periodística previa al partido, su estreno como árbitro principal en este torneo se produjo en Corea del Sur vs República Checa, un dato que ayuda a ubicarlo como un juez que ya tuvo rodaje dentro de la competencia antes de este cruce del Grupo J.

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¿Por qué su presencia genera atención en este partido?

Amin Mohamed Omar se presenta como una apuesta de la Comisión de Árbitros de FIFA por ser un juez con experiencia internacional, personalidad serena y una conducción apoyada más en la lectura del juego que en la sanción constante. Esa descripción ya marca por qué su nombre aparece en la previa con algo más de peso que una simple designación administrativa.

Según la definición que dio el medio Infobae, se lo describe como un árbitro pragmático, cuya primera herramienta de control es la prevención antes que la tarjeta. No es un detalle menor para un duelo como este, que llega con presión competitiva, atención global y una tabla del grupo que puede empezar a ordenarse desde esta segunda fecha.

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Además, ese mismo enfoque periodístico remarcó que este encuentro representa una prueba de fuego por el volumen mediático y la exigencia propia de una Copa del Mundo.

El cuerpo arbitral completo para Argentina vs Austria

Árbitro principal: Amin Mohamed Omar .

. Asistente 1: Abouelregal Mahmoud .

. Asistente 2: Ahmed Hossam Taha .

. Cuarto árbitro: Alejandro Jose Hernandez Hernandez .

. VAR: Khamis Mohammed Al Marri.

DATOS CLAVE

El egipcio Amin Mohamed Omar es el árbitro principal para el partido Argentina vs Austria.

es el árbitro principal para el partido Argentina vs Austria. El juez de 40 años integra la nómina internacional de la FIFA desde 2017.

integra la nómina internacional de la FIFA desde 2017. Su debut en este Mundial fue en el partido Corea del Sur vs República Checa.