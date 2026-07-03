Quién es el árbitro y la cuarta árbitra del partido de Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026

Hoy tenemos el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. Conoce a los árbitros elegidos, para impartir justicia.

La FIFA definió el cuerpo arbitral que impartirá justicia en el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde. El encuentro corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, con sede en la ciudad de Miami.

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El ente regulador del fútbol sorprendió con una designación que combina experiencia norteamericana y un hito para el arbitraje latinoamericano. Las miradas estarán puestas sobre el juez principal ante las altas expectativas del público albiceleste.

Drew Fischer conversando con Lionel Messi en la MLS. (Foto: X).

Quién es el árbitro principal de Argentina vs. Cabo Verde

El árbitro encargado de dirigir las acciones en el campo de juego es el canadiense Drew Fischer. El colegiado de 45 años cuenta con el parche internacional de la FIFA desde la temporada 2015.

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Fischer posee un amplio recorrido dentro de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. En esta Copa del Mundo 2026, el juez norteamericano ya impartió justicia en los partidos previos de Francia ante Irak y de Croacia contra Ghana.

El canadiense estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa, quienes oficiarán como el primer y segundo asistente del compromiso.

Quién es Katia Itzel García, la cuarta árbitra del partido

La gran novedad de la jornada es la presencia de la mexicana Katia Itzel García, quien cumplirá el rol de cuarta árbitra en el Hard Rock Stadium. La jueza azteca continúa haciendo historia dentro de la élite del fútbol masculino internacional.

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García es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la carrera de Ciencia Política. Su destacada labor en la Liga MX y en diversos torneos de la Concacaf la respaldan para este importante desafío mundialista.

Katia Itzel García también dirigirá en el Argentina vs. Cabo Verde. (Foto: X).

Para completar el cuerpo arbitral en el estadio, la también mexicana Sandra Ramírez fue designada por la organización como la quinta asistente de reserva del encuentro.

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