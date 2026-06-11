Es uno de los referentes de Corea del Sur y disputa su cuarto Mundial, al igual que Heung-min Son. Recientemente, fue padre, pero no pudo estar en el nacimiento de su hija debido a la Copa del Mundo.

A los 35 años, Kim Seung-gyu llega al Mundial 2026 como uno de los veteranos de Corea del Sur. En plena pelea por el arco con Jo Hyeon-woo y con el impulso personal de haber sido padre por primera vez en la previa del torneo, busca ser el muro que necesitan los surcoreanos para llegar hasta instancias finales.

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Kim Seung-gyu atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. El arquero de FC Tokyo vuelve a una Copa del Mundo después de haber superado dos lesiones graves de rodilla y lo hace con un peso específico dentro del plantel surcoreano: es, junto a Son Heung-min, uno de los pocos futbolistas del equipo que alcanzan cuatro participaciones mundialistas.

Kim Seung-gyu, arquero del FC Tokyo (Getty Images).

Su presente también se explica por la forma en que llegó hasta acá. Después de una etapa muy dura en 2024, en la que incluso llegó a contemplar el retiro, recuperó continuidad en Japón y volvió a instalarse como una opción real para ser el número uno de Corea del Sur.

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Es uno de los arqueros con más recorrido dentro del plantel. Kim combina experiencia, jerarquía internacional y un rasgo muy buscado en el fútbol actual: su capacidad para iniciar el juego desde el fondo. Por eso su nombre vuelve a pesar en el Mundial.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Kim Seung-gyu?

Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1990.

30 de septiembre de 1990. Edad actual: 35 años.

35 años. Lugar de nacimiento: Dong-gu, Ulsan, Corea del Sur.

Dong-gu, Ulsan, Corea del Sur. Posición: arquero.

La historia de Kim está profundamente unida a Ulsan. Su formación comenzó desde muy chico en la escuela primaria Jeonha entre 1997 y 2002, siguió en Ulsan Hyundai U15 entre 2003 y 2005 y luego en Ulsan Hyundai U18 entre 2006 y 2007. Ese recorrido explica por qué su identidad futbolera quedó tan marcada por su ciudad.

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Además, el Mundial 2002 también dejó una huella temprana en su camino. Aquel torneo, vivido en su ciudad cuando todavía era un niño, reforzó su vínculo con la Copa del Mundo y con la idea de llegar algún día a defender el arco de su selección.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en FC Tokyo

Club actual: FC Tokyo.

FC Tokyo. Llegó al club: 7 de junio de 2025.

7 de junio de 2025. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2027.

hasta el 30 de junio de 2027. Pie hábil: derecho.

derecho. Temporada 2026 en J League: 16 partidos, 16 titularidades, 1.440 minutos, 5 vallas invictas y 15 goles concedidos.

16 partidos, 16 titularidades, 1.440 minutos, 5 vallas invictas y 15 goles concedidos. Temporada 2025 en J League: 14 partidos, 14 titularidades, 1.260 minutos, 5 vallas invictas y 16 goles concedidos.

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La continuidad marca su presente. En sus dos temporadas más recientes con FC Tokyo aparece como titular indiscutido, sin rotación y con una carga alta de minutos, una señal clara de confianza en un puesto donde la regularidad pesa mucho.

La apuesta del club japonés también tuvo un trasfondo importante. FC Tokyo decidió ir a buscarlo después de una etapa delicadísima por lesiones e incluso viajó a Corea para revisar de cerca su estado físico antes de ofrecerle contrato. Esa decisión terminó reabriendo su carrera en un momento límite.

El camino de Kim Seung-gyu en la Selección de Corea del Sur

Mundiales disputados o convocatorias mundialistas: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026.

Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026. Debut mundialista: en 2014, cuando jugó el último partido de la fase de grupos.

en 2014, cuando jugó el último partido de la fase de grupos. Rusia 2018: fue suplente de Jo Hyeon-woo.

fue suplente de Jo Hyeon-woo. Qatar 2022: volvió a ser el arquero número uno y jugó todos los partidos de Corea del Sur.

volvió a ser el arquero número uno y jugó todos los partidos de Corea del Sur. Mejor resultado reciente en un Mundial: ayudó al equipo a llegar a octavos de final por primera vez en 12 años.

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Su recorrido con la selección lo convierte en uno de los jugadores con más experiencia del plantel. Fue convocado por primera vez a un Mundial con apenas 23 años y, más de una década después, sigue siendo un referente del arco surcoreano.

Solo Son Heung-min y Kim Seung-gyu llegan a cuatro participaciones mundialistas dentro del plantel de 2026. Ese dato no solo marca vigencia: también refuerza su perfil de veterano en una selección que vuelve a apoyarse en hombres de experiencia para competir.

Kim Seung-gyu, en el partido entre Corea del Sur y Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 (Getty Images).

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¿Qué rol puede tener en Corea del Sur durante el Mundial 2026?

Kim llega al torneo peleando el puesto con Jo Hyeon-woo, aunque en la previa saca una luz de ventaja para iniciar el Mundial. La competencia entre ambos elevó el nivel del arco surcoreano y deja al equipo con dos alternativas fuertes para una posición decisiva.

En lo futbolístico, su diferencial más claro está en el juego con los pies. Se lo reconoce como un arquero con mejor distribución que Jo, capaz de funcionar como una opción de primer pase desde el fondo al conectar con seguridad con defensores y mediocampistas.

Kim Seung-gyu, en el amistoso entre Corea del Sur ante Austria (Getty Images).

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Antes del debut ante República Checa, además, explicó una tarea puntual que muestra bien su lectura del puesto: no quedarse clavado bajo los tres palos, sino salir con agresividad a cortar centros para ayudar a la defensa frente a un rival que carga mucho por arriba y utiliza delanteros altos.

Cotización, contrato y contexto de su llegada a Japón

Contrato con FC Tokyo: hasta el 30 de junio de 2027.

hasta el 30 de junio de 2027. Incorporación al club: 7 de junio de 2025.

Su actualidad en Japón no se entiende sin revisar lo que pasó antes. En enero de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la Copa Asiática, volvió en julio y en noviembre volvió a lesionarse en la misma zona, una recaída que lo llevó entonces a pasar por el quirófano.

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Ese golpe lo dejó frente a una crisis real. Después de pensar incluso en el retiro, recibió sondeos de la K League y de varios clubes japoneses, pero FC Tokyo fue el equipo que decidió asumir el riesgo de su recuperación y apostar por su regreso competitivo.

Por eso el Mundial 2026 llega en un momento especial para él. Kim definió esta etapa como el “alargue” de su carrera: una oportunidad extra después de haber sentido que todo podía terminar, aunque con una idea muy clara de fondo: competir para conseguir resultados importantes y no solo para completar la lista.

Vida personal: esposa, familia e hija de Kim Seung-gyu

Kim Seung-gyu está casado desde 2024 con la modelo Kim Jin-kyung. En junio de 2026 fue padre por primera vez: su hija nació mientras Corea del Sur estaba concentrada en Salt Lake City durante la preparación para el Mundial.

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Ese episodio atravesó también su cuarta Copa del Mundo. El arquero contó que no pudo acompañar a su esposa en el parto y que quería volver con buenos resultados como regalo para su mujer y su hija.

Su vida familiar también coincide con su momento profesional. Después de superar dos lesiones graves y de volver a competir al máximo nivel, Kim llega a este torneo en una etapa de reconstrucción total, tanto dentro como fuera de la cancha.

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Datos claves