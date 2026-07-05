Quién es Julián Quiñones, el goleador de México en el Mundial 2026: perfil, edad, dónde juega y vida personal

Tiene tres goles en cuatro partidos de este Mundial 2026. Fue máximo goleador de la Saudi Pro League. Nació en Colombia, pero ahora es figura de México.

Julián Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Viene de ser el máximo goleador de la Saudi Pro League con Al Qadsiah y llega en plena vigencia al proceso de la Selección de México. Ya es una de las figuras en este Mundial 2026.

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Julián Quiñones se metió de lleno en el centro de la escena del fútbol mexicano por una razón muy concreta: su presente goleador. El delantero cerró la temporada 2025 de la liga saudí con 33 goles en 31 partidos. Así, fue el máximo goleador del certamen, superando a figuras de peso como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Después de su llegada a Al Qadsiah, el atacante encontró un ritmo demoledor. No solo sostuvo números altos, sino que también terminó de consolidar un perfil muy particular: nació en Colombia, pero hoy compite como naturalizado mexicano y forma parte de la órbita del Tri.

Logró meterse no sólo en la convocatoria de México para este Mundial 2026,, sino que se ha consolidado como titular. En el certamen, anotó tres goles para ser el máximo goleador mexicano.

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Julián Quiñones?

Nombre completo: Julián Andrés Quiñones Quiñones.

Julián Andrés Quiñones Quiñones. Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1997.

24 de marzo de 1997. Edad actual: 29 años.

29 años. Lugar de nacimiento: Magüí Payán, Colombia.

Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Colombia, y con el paso de los años construyó una carrera que hoy también lo identifica con México. Esa doble raíz es clave para entender su presente: se trata de un futbolista de origen colombiano que logró la naturalización mexicana y terminó abriéndose camino hasta la Selección Mayor del Tri.

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Estadísticas y presente en Al Qadsiah

Club actual: Al Qadsiah.

Al Qadsiah. Temporada 2025/2026 en la Saudi Pro League: 31 partidos, 31 titularidades, 2719 minutos y 33 goles.

31 partidos, 31 titularidades, 2719 minutos y 33 goles. Máximo goleador del torneo: terminó por delante de Ivan Toney (32) y Cristiano Ronaldo (28).

terminó por delante de Ivan Toney (32) y Cristiano Ronaldo (28). Temporada 2024/2025 en la misma liga: 28 partidos y 20 goles.

28 partidos y 20 goles. Balance global en el club: 62 goles y 12 asistencias desde su llegada.

Su rendimiento reciente explica su presente. En Al Qadsiah firmó una temporada 2025 impactante, con números de delantero dominante y una regularidad que pocas veces se ve en una liga con tantas figuras de jerarquía.

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En la última jornada definió el campeonato de goleo. El campeonato de goleo se definió en la última jornada, cuando marcó un hat-trick en el 5-1 ante Al Ittihad y alcanzó los 33 tantos para quedarse con la Bota de Oro. No fue una racha aislada: ya en la campaña 2024 había dejado una marca de 20 goles en 28 partidos, señal de que su adaptación al fútbol saudí fue inmediata.

El camino de Julián Quiñones en la Selección de México

Debut con la selección mayor: 17 de noviembre de 2023.

17 de noviembre de 2023. Copa América 2024: 3 partidos y 3 titularidades.

3 partidos y 3 titularidades. CONCACAF Nations League 2024: 2 partidos.

2 partidos. Copa Oro 2025: 3 partidos y 1 titularidad.

3 partidos y 1 titularidad. Partidos recientes con México: 1-0 ante Australia (30 de mayo de 2026) y 1-1 frente a Bélgica (31 de marzo de 2026).

1-0 ante Australia (30 de mayo de 2026) y 1-1 frente a Bélgica (31 de marzo de 2026). Mundial 2026: en 4 partidos ya tiene 3 goles

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Quiñones debutó con la Selección Mayor de México en noviembre de 2023 y, desde entonces, fue ganando rodaje en distintas competencias. Su recorrido internacional todavía está en construcción, pero ya tiene presencia en torneos importantes y minutos recientes dentro del ciclo del seleccionado.

La Copa América 2024 le dio una presencia constante, con tres partidos y tres titularidades. Después también apareció en la CONCACAF Nations League 2024 y en la Copa Oro 2025, además de sumar minutos en amistosos recientes como el triunfo ante Australia y el empate frente a Bélgica. Esa continuidad explica por qué sigue siendo una opción vigente para el cuerpo técnico del Tri.

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Quiñones debutó a lo grande en esta Copa del Mundo al anotar un gol ante Sudáfrica en el partido inaugural. Tras no marcarle a Corea del Sur, sí lo pudo hacer ante República Checa y le anotó a Ecuador en 16avos de final para llegar a tres goles en cuatro partidos.

¿Qué rol tiene Julián Quiñones en el ataque de México?

Julián Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su temporada de 33 goles en 31 partidos en la liga saudí no solo lo respalda desde los números, sino que también lo instala como un atacante con plena confianza, con peso en el área y capacidad para resolver partidos.

En el frente ofensivo del Tri, su principal valor pasa por ahí. Quiñones ofrece gol, presencia física y una actualidad que lo empuja a pelear por un lugar importante entre las variantes de ataque. No se trata solo de una alternativa de recambio: por su gran momento, tiene argumentos reales para meterse en la lucha por la titularidad en la delantera mexicana.

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Cotización, contrato y trayectoria reciente de Julián Quiñones

Llegada a Al Qadsiah: 18 de julio de 2024.

18 de julio de 2024. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2029.

hasta el 30 de junio de 2029. Última renovación: 25 de mayo de 2026.

25 de mayo de 2026. Estatura: 1.77 m.

1.77 m. Perfil: diestro.

Quiñones aterrizó en Al Qadsiah a mediados de 2024 y su impacto fue inmediato. Tras una primera etapa muy productiva, el club decidió asegurar su continuidad con una renovación hasta 2029, oficializada después de su gran temporada goleadora.

La extensión de contrato también sirvió para apagar los rumores sobre una posible salida. En cuanto a sus características, se trata de un delantero de 1.77 metros, diestro, que viene de firmar la etapa más explosiva de su carrera reciente y que hoy goza de estabilidad contractual en Arabia Saudita.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Julián Quiñones

En el caso de Julián Quiñones, la información más concreta sobre su ámbito personal pasa por su identidad y su recorrido. Es un futbolista de origen colombiano, con nacionalidad deportiva mexicana, que actualmente reparte su presente profesional entre Al Qadsiah y la Selección de México.

Fuera de ese marco, mantiene un perfil más bien reservado. Su exposición pública está mucho más asociada a su rendimiento dentro de la cancha que a su vida privada.

DATOS CLAVE

33 goles anotó Julián Quiñones en 31 partidos de la Saudi Pro League 2025.

anotó Julián Quiñones en 31 partidos de la Saudi Pro League 2025. 3 goles registra en 4 partidos con México durante este Mundial 2026.

registra en 4 partidos con México durante este Mundial 2026. 30 de junio de 2029 finaliza su contrato renovado con el club Al Qadsiah.