República Checa vs Sudáfrica: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Entérate los detalles de este partido del Mundial 2026. Dónde juegan: República Checa vs Sudáfrica, por la segunda jornada de la competencia.

El esperado encuentro entre las selecciones de República Checa y Sudáfrica se disputa hoy en la ciudad de Atlanta, Georgia, dentro de los Estados Unidos. Este compromiso abre las acciones de la segunda fecha del Grupo A en la cita mundialista.

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La sede oficial del partido es el imponente Estadio Atlanta, conocido comercialmente en el ámbito local como el Mercedes-Benz Stadium. Se trata de una de las joyas arquitectónicas más vanguardistas del deporte internacional, diseñada para albergar espectáculos masivos de primer nivel.

Atlanta recibe en su estadio el República Checa vs Sudáfrica. (Foto: X).

Ficha técnica del escenario mundialista

Ubicación: 1 AMB Dr NW, Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Inauguración: El recinto abrió sus puertas el 11 de septiembre de 2017.

Costo de construcción inicial: La monumental obra requirió una inversión superior a los 1,600 millones de dólares.

Capacidad: Alberga a 71,000 espectadores para fútbol, expandible a más de 75,000 asistentes.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Este gigante de la ingeniería destaca en el planeta gracias a su pantalla de video HD de 360 grados tipo “halo”, la estructura de su tipo más grande del mundo con 63,000 pies cuadrados.

Su icónico techo retráctil está inspirado en el oculus del Panteón de Roma, compuesto por ocho paneles triangulares que se abren de manera similar a los pétalos de una flor. Además, el edificio cuenta con la prestigiosa certificación ambiental LEED Platino, operando con más de 4,000 paneles solares y avanzados sistemas de reciclaje de agua.

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Para este certamen de 2026, la FIFA hizo una excepción histórica al permitir mantener la marca comercial externa visible en el techo móvil, debido a que el logotipo de la automotriz forma parte indivisible de los paneles de ingeniería estructural.

¿Qué equipos juegan habitualmente en el estadio?

El recinto se mantiene sumamente activo durante todo el año, siendo la casa de dos importantes franquicias de la región:

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Atlanta Falcons: Equipo profesional de la National Football League (NFL).

Atlanta United F.C.: Club de fútbol perteneciente a la Major League Soccer (MLS).

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Al consolidarse como una arena multiusos, el recinto recibe constantemente las giras mundiales de los artistas más exitosos de la industria internacional. En su tarima se han presentado íconos como Taylor Swift, Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran y The Rolling Stones.

Para el calendario de espectáculos masivos de este año, se tienen programadas fechas de gran convocatoria para estrellas como Karol G, Usher, Chris Brown y Chris Stapleton.

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Less than 24 hours out … Mercedes Benz Stadium in Atlanta. An absolute beaut…#sabcnews pic.twitter.com/RaZpwLniXi — Sherwin Bryce-Pease (@sherwiebp) June 17, 2026

Historial deportivo y su rol protagónico en el Mundial 2026

En el plano deportivo internacional, el inmueble ha sido sede de eventos de gran envergadura como el Super Bowl LIII (2019), encuentros oficiales de la Copa América 2024 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

En el actual Mundial 2026, el rebautizado Estadio Atlanta cumple con un rol fundamental dentro de Norteamérica al recibir ocho compromisos trascendentales:

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15 de junio: España vs. Cabo Verde (Fase de Grupos)

18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica (Fase de Grupos)

21 de junio: España vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos)

24 de junio: Marruecos vs. Haití (Fase de Grupos)

27 de junio: RD del Congo vs. Uzbekistán (Fase de Grupos)

1 de julio: Cruce eliminatorio de los Dieciseisavos de final

7 de julio: Llave correspondiente a los Octavos de final

15 de julio: Una de las dos vibrantes Semifinales que definirán a los finalistas del planeta

DATOS CLAVE