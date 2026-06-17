Inglaterra demostró que es un serio candidato a ganar el Mundial tras vencer por goleada a Croacia en Dallas.

La Selección de Inglaterra arrancó con fuerza su participación en el Mundial 2026 luego de derrotar 4-2 a Croacia por la fecha 1 del Grupo L. En un partido cargado de goles, intensidad y constantes cambios de ritmo, el conjunto inglés mostró argumentos suficientes para colocarse entre los candidatos a pelear por el título.

El encuentro disputado en Dallas tuvo un primer tiempo frenético. Inglaterra abrió el marcador gracias a un penal convertido por Harry Kane a los 12 minutos. La ejecución tuvo polémica porque el disparo debió repetirse después de que el portero Dominik Livaković se adelantara en la primera intervención y lograra detener el remate.

Croacia reaccionó y encontró el empate por intermedio de Martin Baturina a los 36 minutos. Sin embargo, Harry Kane volvió a aparecer para marcar el 2-1 a los 47′. Cuando parecía que Inglaterra se iría al descanso con ventaja, Petar Musa anotó el 2-2 y mantuvo con vida a los balcánicos en un cierre espectacular de la primera mitad.

La segunda parte comenzó con otro golpe inglés. Apenas iniciado el complemento, Jude Bellingham apareció para colocar el 3-2 y devolverle el control del partido a los dirigidos por Thomas Tuchel. A partir de ahí, Croacia se vio obligada a adelantar líneas y asumir riesgos en busca de una nueva igualdad.

Luka Modric y Harry Kane peleando por el balón en el Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Inglaterra lidera el Grupo L y deja grandes sensaciones

Con más espacios para atacar, Inglaterra aprovechó el desgaste croata y terminó sentenciando el encuentro gracias al gol de Marcus Rashford a los 85 minutos. El 4-2 definitivo confirmó una actuación convincente de los ingleses, que combinaron eficacia ofensiva, talento individual y capacidad para responder en momentos de presión.

Gracias a esta victoria, Inglaterra suma sus primeros tres puntos en el Grupo L del Mundial 2026 y da un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final. En la próxima jornada enfrentará a Ghana, mientras que Croacia buscará recuperarse ante Panamá el martes 23 de junio.

Harry Kane festejando su segundo gol en el Inglaterra vs. Crocia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineaciones oficiales de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.

Datos claves

Inglaterra venció 4-2 a Croacia en su debut del Grupo L del Mundial 2026.

Harry Kane marcó dos goles, liderando la victoria del equipo de Thomas Tuchel.