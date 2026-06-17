La Selección de Inglaterra arrancó con fuerza su participación en el Mundial 2026 luego de derrotar 4-2 a Croacia por la fecha 1 del Grupo L. En un partido cargado de goles, intensidad y constantes cambios de ritmo, el conjunto inglés mostró argumentos suficientes para colocarse entre los candidatos a pelear por el título.
El encuentro disputado en Dallas tuvo un primer tiempo frenético. Inglaterra abrió el marcador gracias a un penal convertido por Harry Kane a los 12 minutos. La ejecución tuvo polémica porque el disparo debió repetirse después de que el portero Dominik Livaković se adelantara en la primera intervención y lograra detener el remate.
Croacia reaccionó y encontró el empate por intermedio de Martin Baturina a los 36 minutos. Sin embargo, Harry Kane volvió a aparecer para marcar el 2-1 a los 47′. Cuando parecía que Inglaterra se iría al descanso con ventaja, Petar Musa anotó el 2-2 y mantuvo con vida a los balcánicos en un cierre espectacular de la primera mitad.
La segunda parte comenzó con otro golpe inglés. Apenas iniciado el complemento, Jude Bellingham apareció para colocar el 3-2 y devolverle el control del partido a los dirigidos por Thomas Tuchel. A partir de ahí, Croacia se vio obligada a adelantar líneas y asumir riesgos en busca de una nueva igualdad.
Luka Modric y Harry Kane peleando por el balón en el Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Inglaterra lidera el Grupo L y deja grandes sensaciones
Con más espacios para atacar, Inglaterra aprovechó el desgaste croata y terminó sentenciando el encuentro gracias al gol de Marcus Rashford a los 85 minutos. El 4-2 definitivo confirmó una actuación convincente de los ingleses, que combinaron eficacia ofensiva, talento individual y capacidad para responder en momentos de presión.
Gracias a esta victoria, Inglaterra suma sus primeros tres puntos en el Grupo L del Mundial 2026 y da un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final. En la próxima jornada enfrentará a Ghana, mientras que Croacia buscará recuperarse ante Panamá el martes 23 de junio.
Harry Kane festejando su segundo gol en el Inglaterra vs. Crocia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Alineaciones oficiales de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.
Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.
Datos claves
Inglaterra venció 4-2 a Croacia en su debut del Grupo L del Mundial 2026.
Harry Kane marcó dos goles, liderando la victoria del equipo de Thomas Tuchel.
Inglaterra enfrentará a Ghana en la próxima jornada tras sumar sus primeros tres puntos.
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¡PUNTO FINAL PARA EL MINUTO A MINUTO!
Gracias por acompañarnos en el Minuto a Minuto de Bolavip del Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026. Hasta que la pelota vuelva a rodar y el fútbol nos vuelva a encontrar. Sigan disfrutando de lo mejor del deporte en Bolavip.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Inglaterra venció 4-2 a Croacia con doblete de Harry Kane. Por lo mostrado, deja muy buenas impresiones y se mete al pelotón de candidatos a ganar el Mundial junto a Estados Unidos, Francia y Argentina.
89' ¡QUÉ TAL DEFINICIÓN DE RASHFORD!
El momento del gol de Rashford es un golpe que liquida las opciones de Croacia y aumenta la confianza de Inglaterra.
Sucic jugó hacia atrás para Martín Baturina y no perdonó: llegó justo para darle de primera en la puerta del área grande, le rompió el arco a Jordan Pickford y clavó el 1-1 de Croacia ante Inglaterra. pic.twitter.com/63jdOzYUsL
— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
Harry Kane 42' | Inglaterra 2-1 Croacia
¡NO HAY OTRO: CABEZAZO DE HARRY KANE E INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!
Inglaterra 2-2 ante Croacia en el debut de ambos en el Mundial 2026. Harry Kane 12' y 42' | Martín Baturia 36' y Petar Musa 50'.
50' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE CROACIA!
Petar Musa anota en el último segundo del primer tiempo y Croacia empata el partido 2-2 ante Inglaterra en el final de la mitad inicial: PARTIDO MEMORABLE.
46' ¡SE CUMPLIÓ EL TIEMPO REGULAR!
Se completó el primer tiempo y se agregaron 5 minutos. Se vienen instantes infartantes.
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42' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRA!
Otra vez Harry Kane aparece, cabecea y anota el 2-1 a favor de Inglaterra vs. Croacia en Dallas. Un verdadero partidazo y gran actuación de Kane.
37' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE CROACIA!
Martín Baturina anotó un espectacular tanto que venció la portería de Pickford. Empate en Dallas 1-1: partidazo.
31' ¡INGLATERRA SIGUE TENIENDO EL BALÓN!
Si bien se bajó la intensidad tras la pausa de hidratación, Inglaterra continúa con la pelota en su poder, aunque ahora administra los tiempos.
26' ¡VUELVE EL FÚTBOL!
Terminó el tiempo de hidratación y ya seguimos con las incidencias del Inglaterra vs. Croacia por el Mundial.
22' ¡LA FOTO DEL MUNDIAL!
Se publicó una espectacular imagen del momento mismo en que el balón ingresa a la portería de Croacia tras el remate de Harry Kane.
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17' ¡ASÍ FUE EL GOL DE PENAL DE HARRY KANE!
Pateando al mismo lado que el primer penal que se anuló, así convirtió Harry Kane ante Croacia.
¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA
Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ
— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
15' ¡INGLATERRA ENCIMA DE CROACIA!
Tras el gol de penal de Harry Kane, Inglaterra sigue atacando y Noni Madueke tuvo una opción clara de gol.
11' ¡GOOOOOL DE INGLATERRA!
Harry Kane marcó para Inglaterra de penal tras repetir el remate luego que el portero Dominik Livakovic se adelantara en el primer remate. Para el segundo el delantero disparó al mismo lado, pero el arquero se lanzó al otro. Inglaterra gana 1-0 a Croacia en el debut de ambos en el Mundial 2026.
5' ¡PRIMEROS MINUTOS!
Si bien Inglaterra empezó entusiasta, poco a poco Croacia se ha quedado con el balón e incluso ha llegado a inquietar el arco de Pickford. Mejor por ahora el equipo de Luka Modric.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Comenzó el cotejo en Dallas, Inglaterra mueve el balón e inicia el primer ataque.
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¡YA ESTÁN LOS CAPITANES!
Todo va quedando listo, se intercambian los banderines y en instantes comienza el partido.
¡EL MOMENTO DE LOS HIMNOS!
Países formados, himnos entonados y sigue el fútbol.
¡SALEN LOS PROTAGONISTAS!
Ya están en el campo de Dallas los planteles de Inglaterra y de Croacia.
¡SE CALIENTA EL PARTIDAZO!
Inglaterra es la segunda selección más costosa del Mundial 2026. Por el lado de Croacia es la que más sorpresas ha causado en la dos últimas copas: tercer lugar en el 2022 y subcampeón en el 2018.
¡YA TENEMOS TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO!
A menos de 30 minutos, ya estamos con la señal streaming del partido de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026.
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¡LOS CAPITANES LISTOS PARA LA BATALLA!
Se viene la lucha en Dallas y tanto Harry Kane como Luka Modric comandan sus equipos.
¡FAN LLEGANDO LOS HINCHAS!
Los fanáticos de Inglaterra y Croacia ya están en el Estadio Dallas para alentar a sus naciones en su debut en el Mundial 2026: peculiares ambos bandos.
¡INGLATERRA EN MODO FÚTBOL!
La cuenta oficial de Inglaterra en X publicó la foto de Bellingham y Rice con el título "MODO TRABAJO".
¡PORTUGAL NO PUDO CONTRA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO!
Otro golpe en la mesa del Mundial 2026: Portugal empató 1-1 ante República Democrática del Congo.
¡EL ONCE OFICIAL DE CROACIA!
El DT Zlatko Dalić también eligió a sus once jugadores titulares para el duelo ante Inglaterra: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.
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¡ONCE OFICIAL DE INGLATERRA!
El técnico Thomas Tuchel mandará a estos 11 jugadores para el duelo entre Croacia: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.
¡CROACIA VA CON TODO!
Joško Gvardiol es uno de los pilares en la defensa de Croacia y así homenajeó a su selección: espectacular foto.
¡INGLATERRA TOP!
El hermoso banderín de Inglaterra en la previa del partido ante Croacia por el Mundial 2026.
¡SE VIENE UN CHOQUE DE TITANES!
Harry Kane del lado de Inglaterra y Luka Modric por el lado de Croacia, se espera un cotejo que tranquilamente puede ser una final. Estamos pues, ante la primera final adelantada en el cierre de la primera fecha del Mundial 2026: PARTIDAZO.
¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL INGLATERRA VS. CROACIA!
Seguimos con los partidos del Mundial 2026 y ahora estamos con el minuto a minuto del partido entre Inglaterra vs. Croacia, un choque de dos potencias en el inicio del Grupo L.
Comunicador social especializado en periodismo deportivo, con más de diez años en medios. Trabajó como subeditor web en El Comercio de Perú, fue redactor y consultor SEO en El Heraldo de México y corresponsal en Norte MKT de Brasil. En Bolavip sigue la actualidad del fútbol peruano e internacional.