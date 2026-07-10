Partidos MAÑANA del Mundial 2026, sábado 11 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Este sábado se juegan dos partidos que le dan cierre a los cuartos de final del Mundial 2026. Conoce los detalles con horarios y canales dónde verlos.

El Mundial 2026 cierra su etapa de cuartos de final. Este sábado 11 de julio se juegan los últimos dos partidos de la ronda de las ocho mejores selecciones. Así, se define el cuadro de semifinales para la Copa del Mundo y se acerca el momento de la gran final.

Publicidad

En primer turno, Noruega e Inglaterra disputan un gran encuentro entre países europeos en Miami. Erling Haaland contra Harry Kane es el gran duelo que atrapa a todos los fanáticos del fútbol en el mundo. Los noruegos vienen de eliminar a Brasil, mientras que los ingleses hicieron lo propio ante México.

Por último, Argentina y Suiza definen a la última selección clasificada a semifinales en Kansas City. Lionel Messi quiere seguir en competencia en busca de su segundo título mundial, además de la Bota y el Balón de Oro del torneo. Los argentinos sufrieron para eliminar a Egipto, mientras que los suizos tuvieron que recurrir a los penales para sacar del camino a Colombia.

PARTIDOS PARA ESTE SÁBADO 11 DE JULIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y TV

Noruega vs. Inglaterra

Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida, Estados Unidos)

Perú: 16:00 horas | DSports , DGO , Paramount+ .

16:00 horas | , , . Argentina: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Uruguay: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido. México: 15:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

15:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

17:00 (ET) / 14:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 23:00 | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+.

Publicidad

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Argentina vs Suiza

Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri, Estados Unidos)

Perú: 20:00 horas | América TV , DSports , DGO , Paramount+ , Disney+ Premium .

20:00 horas | , , , , . Argentina: 22:00 horas | Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

22:00 horas | Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 20:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

20:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Chile: 21:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

21:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 22:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

22:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 20:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

20:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 19:00 horas | ViX Premium.

19:00 horas | ViX Premium. Estados Unidos: 21:00 (ET) / 18:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

21:00 (ET) / 18:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 03:00 (domingo 11) | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+.

DATOS CLAVE

El sábado 11 de julio se definen los últimos clasificados a semifinales del Mundial 2026.

se definen los últimos clasificados a semifinales del Mundial 2026. Erling Haaland y Harry Kane se enfrentan en el partido de Noruega contra Inglaterra.

y Harry Kane se enfrentan en el partido de Noruega contra Inglaterra. Lionel Messi busca avanzar a semifinales en el partido de Argentina contra Suiza.