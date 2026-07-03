Partidos del Mundial 2026 MAÑANA sábado 4 de julio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online

La programación del Mundial 2026 para este sábado 4 de julio tiene dos partidos, que dan comienzo a los octavos de final. Luego de que se completaron los 16avos de final, comienza la ronda con cuatro selecciones que buscan meterse entre las 8 mejores selecciones de la Copa del Mundo.
En primer lugar, una de las anfitrionas, Canadá, se ve las caras ante Marruecos en Houston. Y, a su término, el duelo más atractivo tiene a las selecciones de Paraguay y Francia, con Kylian Mbappé como principal figura. A continuación, los detalles:
PARTIDOS DE ESTE 4 DE JULIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y TV
CANADÁ VS MARRUECOS
NRG Stadium (Houston, Texas, Estados Unidos)
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | ViX Premium
- España: 19:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+
- Estados Unidos: 1:00 PM ET / 12:00 PM CT / 10:00 AM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
PARAGUAY VS FRANCIA
Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos)
- Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 18:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 16:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Colombia: 16:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+
- México: 15:00 horas | ViX Premium
- España: 23:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat
- Estados Unidos: 5:00 PM ET / 4:00 PM CT / 2:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
DATOS CLAVE
- 4 de julio inician los octavos del Mundial 2026 con dos partidos.
- Canadá y Marruecos se enfrentan en Houston a las 14:00, hora de Argentina.
- Kylian Mbappé lidera a Francia frente a Paraguay a las 18:00, hora de Argentina.