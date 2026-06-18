Suiza vs Bosnia: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Ahora tendremos el partido entre Suiza vs Bosnia por el Mundial 2026. Conoce en qué estadio se jugará este duelo, correspondiente al Grupo B.

El vibrante duelo entre las selecciones de Suiza y Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026 se disputa en suelo estadounidense. El escenario elegido para este choque de titanes es el imponente Estadio Los Ángeles, conocido a nivel global como el SoFi Stadium, una obra cumbre de la ingeniería moderna (según los reportes oficiales de la FIFA y la agencia de arquitectura HKS).

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Ficha técnica del estadio para Suiza vs Bosnia

Ubicación: Inglewood, Condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Inauguración: 8 de septiembre de 2020.

Costo de construcción inicial: Aproximadamente 5 mil millones de dólares, convirtiéndose en el estadio más caro de la historia.

Capacidad: 70,000 espectadores fijos, expandible a más de 100,000 para magnos eventos.

Acá se jugará el Suiza vs Bosnia por el Mundial 2026. (Foto: X).

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Este recinto redefine la arquitectura deportiva gracias a su concepto híbrido “indoor-outdoor” (interior-exterior). Cuenta con una imponente cubierta de ETFE translúcido que protege de la lluvia pero permite el paso de la luz natural, manteniendo paneles mecánicos operables para la circulación del aire.

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Su joya tecnológica más espectacular es “The Infinity Screen”, una colosal pantalla de video de doble cara con resolución 4K que pesa más de un millón de libras y cuelga justo en el centro del campo. Además, debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el terreno de juego fue excavado a 100 pies bajo el nivel del suelo para cumplir con las restricciones de altura aérea.

¿Qué equipos juegan en el estadio?

El Estadio Los Ángeles es la casa oficial de dos de las franquicias más importantes de la NFL (National Football League):

Los Angeles Rams

Los Angeles Chargers

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Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Más allá del fútbol americano, el SoFi Stadium es un epicentro de entretenimiento global. Ha albergado las giras más masivas de la música actual, incluyendo históricos conciertos de Taylor Swift (The Eras Tour), Beyoncé (Renaissance World Tour), Ed Sheeran y The Weeknd, rompiendo récords absolutos de asistencia en California.

Eventos deportivos albergados y su rol en el Mundial 2026

Desde su apertura, este coloso ha recibido el Super Bowl LVI en 2022 (donde se coronaron los locales, los Rams) y la Final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario en 2023. También ha sido sede de importantes torneos de fútbol internacional como la Copa Oro de la Concacaf y la Copa América.

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En el Mundial 2026, el estadio tiene un rol protagónico fundamental. Además de albergar el emocionante Suiza vs. Bosnia, es la sede elegida para el debut oficial de la selección de los Estados Unidos en la cita mundialista, consolidándose como uno de los recintos clave de la fase de grupos y las rondas eliminatorias, antes de transformarse en el escenario de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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