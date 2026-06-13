Inglaterra debuta este miércoles 17 de junio ante Croacia, pero Harry Kane y Jude Bellingham se quedaron sin botines tras un robo.

La Selección de Inglaterra quedó envuelta en una inesperada polémica a pocos días de su estreno en el Mundial 2026 luego de sufrir el robo de parte de su material deportivo durante el traslado de equipamiento hacia su centro de operaciones en Kansas City. La noticia fue revelada inicialmente por medios británicos y posteriormente confirmada por las autoridades estadounidenses.

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El incidente ocurrió mientras el material era transportado desde el centro de concentración que el equipo utilizó en Florida hacia el complejo deportivo Swope Soccer Village, donde el conjunto dirigido por Thomas Tuchel preparará sus partidos de la fase de grupos. Al llegar al lugar, el personal logístico detectó la ausencia de varias cajas y alertó inmediatamente a la policía local.

Las primeras versiones indicaron que entre los objetos sustraídos había botines de jugadores importantes, balones oficiales y equipamiento de entrenamiento. Incluso algunos reportes señalaron que material asociado a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham habría sido afectado por el robo.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. La policía de Kansas City confirmó la detención de dos personas de interés mientras continúa la investigación para determinar el alcance total del hecho y recuperar los objetos desaparecidos. Además, parte del material ya habría sido localizado durante las primeras horas de la pesquisa.

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Jude Bellingham perdió sus botines personalizados tras el robo que sufrió Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Inglaterra acelera soluciones antes del duelo contra Croacia

Pese al impacto mediático que generó el caso, desde el entorno de la selección inglesa transmitieron tranquilidad y aseguraron que la preparación para el debut mundialista no corre peligro.

Inglaterra debutará el próximo miércoles 17 de junio frente a Croacia y mantiene intacto su objetivo de pelear por el título mundial. Mientras tanto, el robo ya se convirtió en uno de los primeros grandes escándalos extradeportivos del Mundial 2026 y dejó en evidencia los desafíos logísticos que enfrentan las selecciones durante el torneo.

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Harry Kane también perdió sus botines peronalizados exclusivamente para el Mundial 2026 tras el robo que padeció la delegación de Inglaterra en Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

Grupo de Inglaterra en el Mundial

Inglaterra está en el Grupo L del Mundial 2026 y está emparejada con Croacia, Ghana y Panamá.

Qué día juega Inglaterra en el Mundial

Los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026 son el miércoles 17 de junio ante Croacia, el martes 23 de junio ante Ghana y el sábado 27 de junio ante Panamá.

Datos claves

La Selección de Inglaterra sufrió el robo de su material deportivo en Kansas City.

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El equipo de Thomas Tuchel se prepara en el complejo Swope Soccer Village.