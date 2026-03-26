▶️ EN VIVO y EN DIRECTO Jamaica 0-0 Nueva Caledonia ONLINE y transmisión GRATIS por el repechaje al Mundial 2026

Estando en modo repechaje al Mundial 2026, seguimos con los partidos de este jueves 26 de marzo y comenzamos con todos los detalles del partido entre Jamaica vs. Nueva Caledonia.

Empezamos con todo y brindamos el posible once titular de Jamaica vs. Nueva Caledonia por el repechaje al Mundial 2026: Andre Blake; Ian Fray, Ethan Pinnock, Damion Lowe, Amarii Bell; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Bobby Reid; Leon Bailey, Demarai Gray, Renaldo Cephas. Técnico: Rudolph Speid.

Ahora tenemos el probable once que usará Nueva Caledonia ante Jamaica en el estadio Akron por el repechaje al Mundial 2026: Rocky Nyikeine; Bernard Iwa, Fonzy Ranchain, Joseph Athale, Pierre Bako; Jekob Jeno, Joris Kenon, César Zeoula, Didier Simane; Georges Gope-Fenepej, Germain Haéwégéné. Seleccionador: Johann Sidaner.

Así presentó CONCACAF el partido entre Jamaica vs. Nueva Caledonia, pues apoya sí o sí a los 'Reggae Boyz'.

Ya van llegando los aficionados de Jamaica al estadio Akron para ver el partido ante Nueva Caledonia. Recordemos que el ganador jugará ante República Democrática del Congo por el pase al Mundial 2026.

A la espera de los onces oficiales de Jamaica y Nueva Caledonia, repasamos lo que fue su último entrenamiento previo al partido de este jueves 26 de marzo desde las 10:00 PM en el estadio Akron y por el repechaje al Mundial 2026.

La hinchada de Nueva Caledonia también se hace presente en el estadio Akron y están listos para apoyar a su selección ante el combinado de Jamaica.

Recordando que el ganador del partido entre Jamaica vs. Nueva Caledonia tendrá que enfrentar a República Democrática del Congo para saber quién va al Mundial 2026, el vencedor tiene plaza lista en el Grupo K de la Copa del Mundo y sus rivales son: Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Bajo una estricta medida de seguridad, de esta forma arribaron los planteles de Jamaica y Nueva Caledonia al estadio Akron.

Mira en vivo y gratis el partido entre Jamaica vs. Nueva Caledonia por el repechaje al Mundial 2026. Sigue la transmisión oficial en directo del partido entre Jamaica vs. Nueva Caledonia desde el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara en México.

Jamaica y Nueva Caledonia jugarán un reñido partido por las semifinales de la Llave A del repechaje internacional al Mundial 2026. Hay que precisar que el ganador se medirá ante la República del Congo en la gran final y el vencedor pasará al Grupo K de la Copa del Mundo.