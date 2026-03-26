▶️ EN VIVO y EN DIRECTO Jamaica 0-0 Nueva Caledonia ONLINE y transmisión GRATIS por el repechaje al Mundial 2026

Mira en vivo y gratis el partido entre Jamaica vs. Nueva Caledonia por el repechaje al Mundial 2026. Sigue la transmisión oficial en directo del partido entre Jamaica vs. Nueva Caledonia desde el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara en México.
Jamaica y Nueva Caledonia jugarán un reñido partido por las semifinales de la Llave A del repechaje internacional al Mundial 2026. Hay que precisar que el ganador se medirá ante la República del Congo en la gran final y el vencedor pasará al Grupo K de la Copa del Mundo.