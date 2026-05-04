Álbum Panini Mundial 2026: cuándo sale a la venta, precio de los sobres y el paquetón

El esperado Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026ya llegó a Perú. La reconocida marca Panini confirmó su lanzamiento con un mensaje que despertó la emoción de los hinchas: “La Copa Mundial no comienza en la cancha, sino en nuestras manos”, dando inicio a una nueva experiencia para los amantes del fútbol.

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El Álbum más grande de la historia mundialista

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apunta a ser una edición histórica del torneo, ya que por primera vez reunirá a 48 selecciones, dejando atrás el formato tradicional. Además, se jugará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, convirtiéndose en la primera edición con tres países anfitriones.

En ese escenario, el álbum oficial toma un papel especial como parte de la previa del evento más importante del fútbol mundial.

Para estar a la altura de esta Copa del Mundo, Panini lanzará el álbum más grande de su historia mundialista, con 112 páginas y un total de 980 stickers. Además, contará con un diseño renovado que incluirá tanto a las selecciones más poderosas, como a las nuevas figuras que buscarán destacar en el torneo, convirtiéndose en uno de los mayores retos de colección.

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¿En dónde y desde cuándo comprar el Álbum del Mundial 2026?

El Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 podrá adquirirse en nuestro país en preventa desde el 1 de abril, mientras que su lanzamiento oficial será este martes 5 de mayo.

Los hinchas podrán encontrarlo en kioscos, puestos de periódicos, supermercados, tiendas retail y plataformas online como Wong, Tottus, Metro, Tai Loy, Ripley, Rappi y PedidosYa, entre otros puntos de venta autorizados.

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Precio del Álbum y figuritas

Sobre con 7 stickers: S/4.20

S/4.20 Álbum tapa blanda: S/9.90

S/9.90 Álbum tapa dura de colección: S/49.90

S/49.90 Álbum tapa dura Gold: S/99.90

S/99.90 Paquete con 104 sobres: S/420.00

DATOS CLAVES

El álbum de Panini para el Mundial 2026 tendrá 112 páginas y 980 stickers en total.

El lanzamiento oficial del producto en Perú se realizará este martes 5 de mayo.

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