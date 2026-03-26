¡Entretiempo! Bolivia 0-0 Surinam EN VIVO Y GRATIS por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 Vía DSports y DGO: minuto a minuto

Bolivia y Surinam miden fuerzas el día de hoy en una de las diversas llaves continentales que existen para conseguir un nuevo cupo al Mundial 2026. El Estadio BBVA de Monterrey en México será testigo de una verdadera fiesta que indicará al clasificado para enfrentar a Irak la próxima semana y así disputar un lugar oficial en el evento deportivo a desarrollarse en Norteamérica.
Es importante recalcar que en este encuentro del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 existirán tiempos suplementarios si es que el empate persiste durante los 90 minutos de juego. De continuar de esta misma manera, el camino de la tanda de penales será definitivo para conocer si es que Bolivia o Surinam inscriben su nombre en la siguiente etapa clasificatoria.
¿A qué hora juegan Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?
- 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 17:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
- 18:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 19:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 23:00 | España
¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?
- Bolivia | Entel TV y Bolivia TV
- Colombia | Win Sports y DSports
- Resto de Sudamérica | DSports y DGO
- Estados Unidos | Telemundo y FS 1
- México | TUDN y VIX Premium
- Centroamérica | Tigo Sports