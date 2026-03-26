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Repechaje Mundial 2026

¡Entretiempo! Bolivia 0-0 Surinam EN VIVO Y GRATIS por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 Vía DSports y DGO: minuto a minuto

Bolivia y Surinam juegan en el Estadio BBVA de Monterrey con el sueño del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de este emocionante encuentro.

45'+4 ¡Final del primer tiempo!

Bolivia y Surinam igualan 0-0 al término del primer tiempo en el Estadio BBVA de Monterrey. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

45' ¡Se añaden 3 minutos!

El primer tiempo entre Bolivia vs. Surinam se jugará hasta los 48' en el Estadio BBVA de Monterrey.

40' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Bolivia y Surinam empatan sin goles en el tramo final del primer tiempo, aunque por ahora son los de CONCAFAF quien han tenido las chances más claras para abrir el marcador.

35' ¡Volvió a aparecer Viscarra!

Nuevamente el '1' de los altiplánicos atajó un estupendo balón luego de un remate por parte de Abena que prácticamente estaba en el área chica de Bolivia.

34' ¡Viscarra salvó a Bolivia!

Piroe tuvo en sus pies la posibilidad de definir en área de Bolivia y fue Viscarra quien achicó muy bien para despejar el balón de gran manera.

32' ¡Ahora se la perdió Bolivia!

Primero apareció Matheus para picar el balón en área de Surinam y luego fue Monteiro quien intentó definir sobre el arco de Vaessen, pero no fue preciso y Bolivia se perdió el 1-0.

31' ¡Llegada de Bolivia!

Luego de una jugada preparada, apareció Matheus para rematar desde fuera del área y el arquero Vaessen atrapó el balón sin dejar rebotes.

29' ¡Se la perdió Surinam!

Tras una buena combinación y asistencia por parte de Kerk, fue Piroe quien se encontró solo en área de Bolivia y remató por encima del arco de Viscarra. Increíble, pero cierto,

24' ¡Cooling Break!

Tal y como será en el próximo Mundial 2026, en este tramo del primer tiempo entre Bolivia vs. Surinam vemos cómo los jugadores se refrescan en cada uno de sus banquillos. Además, aprovechan para escuchar indicaciones de los comandos técnicos.

22' ¡Buen remate de Fernández!

El lateral izquierdo de Bolivia se animó a disparar con gran potencia desde fuera del área y el arquero Vaessen respondió muy bien para despejar el balón.

16' ¡Tarjeta amarilla para Boetius!

El volante de Surinam fue amonestado por una infracción en el mediocampo en contra de Matheus, quien ya lo había superado en velocidad.

15' ¡Gran cabezazo de Haquín!

El defensor central de Bolivia llegó con enorme peligro al área de Surinam, remató de cabeza y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por Vaessen.

13' ¡Llegada de Surinam!

Tras un centro vía tiro libre, apareció Chery para rematar con peligro sobre el arco defendido por Viscarra. El balón no llegó a destino ante la oposición de la defensa de Bolivia.

9' ¡Aproximación de Surinam!

Kerk quiso acelerar sobre el campo de Bolivia, pero no fue capaz de controlar bien el balón y este se perdió del campo.

3' ¡Bolivia toma el control!

Por ahora sin emociones, es Bolivia quien domina el balón para de a pocos ir sumando presencia en campo de Surinam.

1' ¡Empezó el partido!

Bolivia y Surinam disputan el primer tiempo del duelo por el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Bolivia y Surinam dicen presente en el terreno del Estadio BBVA de Monterrey a instantes del pitazo inicial.

¡El Estadio BBVA de Monterrey listo!

El Estadio BBVA de Monterrey en México luce preparado para albergar el encuentro entre Bolivia vs. Surinam a pocos minutos del inicio.

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¡Los hinchas presentes!

Aficionados sudamericanos están en los alrededores del Estadio BBVA de Monterrey en México para presenciar el duelo entre Bolivia vs. Surinam.

¡Una presencia de lujo en Monterrey!

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presenciará el duelo entre Bolivia vs. Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey en México.

¡Reconocimiento de Surinam!

Los jugadores de la Selección de Surinam dicen presente en el terreno de juego del Estadio BBVA de Monterrey a minutos del inicio del encuentro.

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¡Vestuario listo de Bolivia!

La Selección Boliviana utilizará su clásica indumentaria verde para enfrentar a Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026.

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¡Alineación titular de Surinam!

Henk Ten Cate preparó el siguiente equipo titular para el duelo de hoy ante Bolivia: Warner Hahn; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps; Kenneth Paal, Melayro Bogarde, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Joël Piroe y Tjaronn Chery.

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¡Alineación titular de Bolivia!

Óscar Villegas alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Surinam: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Héctor Cuellar, Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Ramiro Vaca, Robson Matheus, Gabriel Villamil y Roberto Fernández.

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¡El último amistoso de Bolivia!

Con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava, Bolivia logró imponerse por 3-0 frente a Trinidad y Tobago el pasado 15 de marzo en la ciudad de Santa Cruz como una última prueba de fuego antes del duelo de hoy ante Surinam.

¡Bienvenidos a la cobertura del Bolivia vs. Surinam!

Bolivia y Surinam se enfrentan el día de hoy en el marco del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. A continuación, sigue todas las incidencias de este gran encuentro.

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Bolivia vs. Surinam por el Repechaje al Mundial 2026.
© Conmebol.Bolivia vs. Surinam por el Repechaje al Mundial 2026.

Bolivia y Surinam miden fuerzas el día de hoy en una de las diversas llaves continentales que existen para conseguir un nuevo cupo al Mundial 2026. El Estadio BBVA de Monterrey en México será testigo de una verdadera fiesta que indicará al clasificado para enfrentar a Irak la próxima semana y así disputar un lugar oficial en el evento deportivo a desarrollarse en Norteamérica.

Es importante recalcar que en este encuentro del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 existirán tiempos suplementarios si es que el empate persiste durante los 90 minutos de juego. De continuar de esta misma manera, el camino de la tanda de penales será definitivo para conocer si es que Bolivia o Surinam inscriben su nombre en la siguiente etapa clasificatoria.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

  • 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 17:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 18:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 19:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

  • Bolivia | Entel TV y Bolivia TV
  • Colombia | Win Sports y DSports
  • Resto de Sudamérica | DSports y DGO
  • Estados Unidos | Telemundo y FS 1
  • México | TUDN y VIX Premium
  • Centroamérica | Tigo Sports
Renato Pérez
Renato Pérez
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