Advíncula ha sido muy cuestionado en Boca. Sin embargo, en un programa de streaming lo destacaron como uno de los mejores extranjeros del club. Conoce el ranking.

Luis Advíncula ha sido uno de los últimos jugadores extranjeros con cierto éxito en la historia de Boca Juniors. Si bien le faltó para lograr esa Copa Libertadores 2023 que le ganó Fluminense, ha sido fundamental en dicho torneo. Por eso, en Argentina lo han puesto en un selecto ranking.

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En el programa Gol Gana, que se transmite en el canal de YouTube OLGA, el reconocido youtuber e influencer Sangre Xeneize, uno de los hinchas de Boca más virales en redes sociales, armó un ranking con los 10 mejores jugadores extranjeros que vistieron la camiseta azul y oro en el siglo XXI.

Para este influencer, en debate con varios otros panelistas, el mejor extranjero de Boca en este siglo fue el colombiano Óscar Córdoba, ganador de seis títulos en el club durante su paso entre 1997 y 2001. El guardameta fue pieza clave de los títulos de las Copas Libertadores 2000 y 2001 con sus paradas en penales. Además, fue campeón del mundo en la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid.

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Pero uno de los nombres que hizo ruido fue el del peruano Luis Advíncula, quien cierra el Top 10 de los mejores extranjeros que pasaron por el cuadro del barrio de La Boca. El paso del actual jugador de Alianza Lima ha sido controvertido por sus últimas actuaciones, pero en el balance, ha hecho huella.

¿Por qué Luis Advíncula para ser parte del Top 10 de los mejores jugadores extranjeros de Boca Juniors?

Cuando Sangre Xeneize presentó el ranking en el programa, surgió algún cuestionamiento o debate respecto a la figura de Luis Advíncula. El periodista Gastón Edul preguntó por la presencia de Edinson Cavani, quien no lo integra, pero sí el peruano.

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“¿(Luis) Advíncula figura antes que (Edinson) Cavani?“, cuestionó el comunicador, que sigue la actualidad de la Selección Argentina. La respuesta de Sangre fue lapidaria con el uruguayo. “Cavani no es ni top 100. Cavani dio un pase de rugby en una final de Libertadores“, dijo.

El ranking de los mejores extranjeros de Boca (YouTube OLGA / Instagram @sangrexeneize_)

En tanto, Benito SDR, pese a ser de River Plate, clásico de Boca, justificó la presencia del peruano entre los mejores extranjeros. “Advíncula tiene un gol en una final de Libertadores“, tiró. Esa Copa Libertadores 2023 donde el Xeneize perdió la final ante Fluminense, fue uno de los mejores momentos de la carrera del ‘Rayo’.

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En ese certamen, Advíncula marcó 4 goles y fue el goleador de Boca en esa Libertadores 2023. Marcó un gol clave ante Deportivo Pereira para la clasificación a octavos de final (el otro tanto en fase de grupos fue ante Colo Colo). También le anotó a Nacional de Uruguay en la fase de los 16 mejores y el mencionado tanto ante el ‘Flu’.

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Además de esa brillante Libertadores del lateral derecho, ganó cuatro títulos con el equipo argentino: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022.

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El ranking de mejores jugadores extranjeros de Boca en el siglo XXI

Con Luis Advíncula como único peruano, la lista de los 10 mejores jugadores extranjeros de Boca en este siglo, de acuerdo a Sangre Xeneize y mencionada en el programa Gol Gana (OLGA) es la siguiente:

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Óscar Córdoba (Colombia) Jorge Bermúdez (Colombia) Mauricio Serna (Colombia) Fabián Vargas (Colombia) Claudio Morel Rodríguez (Paraguay) Pedro Iarley (Brasil) Frank Fabra (Colombia) Miguel Merentiel (Uruguay) Luis Amaranto Perea (Colombia) Luis Advíncula (Perú)

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