Spezia decidió el futuro de Gianluca Lapadula tras no estar jugando: “Su tiempo responde…”

Posiblemente por las festividades de fin de año, muy pocos notaran que Gianluca Lapadula está jugando muy poco en Italia. Siendo un jugador que tan solo entra un par de minutos en el Spezia o se termina quedando en el banco de suplentes. Por ese motivo se conoció que es lo que pasará con el italo-peruano ahora que se viene el mercado de fichajes de invierno en Europa.

En este caso, el club ha sido bastante rápido para poder hablar sobre este tema. Pues en Italia se están dando muchos rumores de la salida del peruano, así que en este caso Stefano Melissano, director deportivo del club, contó cual es el futuro del atacante patrio. Así como también, explicar su poca actividad en los últimos partidos.

“Lapadula no está en el mercado; es un jugador importante para el Spezia, tanto dentro como fuera del campo. Su tiempo responde a una readaptación”, fueron las palabras del italiano. Dejando en claro, que está en un proceso para que pueda sentirse cómodo y apoyar a punta de goles al equipo. Así que en este caso, su permanencia no está puesta en tela de juicio por la misma institución.

Gianluca Lapadula con camiseta de Spezia (Foto: Getty).

El último partido en el que el ‘Bambino’ jugó como titular fue el 2 de noviembre en la derrota por 1-0 ante el Monza. Aquel encuentro el peruano disputó los 90 minutos, pero desde ese juego no ha vuelto a tener la oportunidad de ser inicial en los partidos.

En total fueron 7 encuentros los que se disputaron después, con 2 encuentros en los que no fue convocado, luego permaneció en la banca sin jugar en 3 de ellos y tan solo estuvo en 2 partidos un total de 18 minutos (8 y 10 respectivamente).

Los números de Gianluca Lapadula en Italia

La temporada no ha sido la mejor para Gianluca Lapadula, que desde hace un par de campañas que viene teniendo un bajo rendimiento. Esto básicamente se debe a que en otras instancias, siempre terminaba como uno de los goleadores, sin importar el club en el que estuviera. Pero ya eso quedó en el pasado y no ha logrado tener ese nivel nuevamente.

Esto se puede ver en sus números en esta temporada 2025/2026, en la cual ha logrado disputar tan solo 11 partidos de 20 posibles entre Serie B y Copa Italia, en estos logró anotar 4 goles, hizo 1 asistencia y solo disputó 571 minutos.

