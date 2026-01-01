Universitario vuelve a dar un golpe fuera de la cancha y esta vez con cifras que marcan un antes y un después en el fútbol peruano. Es oficial: el club crema ganaría entre 6 a 8 millones de dólares anuales por el pago de los derechos de transmisión de sus partidos a través de L1 MAX, una noticia que impacta directamente en su economía y proyección deportiva.

Publicidad

Publicidad

El acuerdo coloca a Universitario en una posición privilegiada dentro de la Liga 1. Pocos clubes en el país manejan ingresos de este nivel de forma sostenida, lo que le permitirá a la ‘U’ planificar con mayor estabilidad, cumplir obligaciones financieras y reforzar su plantel con una base económica mucho más sólida.

Este ingreso no solo representa dinero fresco, sino poder de decisión. Con entre 6 y 8 millones de dólares asegurados cada año, Universitario podrá invertir mejor en fichajes, infraestructura, divisiones menores y gestión institucional, reduciendo la dependencia de ventas urgentes o ingresos extraordinarios.

La noticia también genera comparación inmediata con sus rivales directos. Universitario se despega económicamente y refuerza su condición de protagonista estructural del fútbol peruano, no solo por resultados deportivos, sino por capacidad financiera, algo clave en torneos largos y en competencias internacionales.

Publicidad

Publicidad

Universitario se llevará entre 6 a 8 millones por derechos de televisión en el 2026. (Foto: Marcelo Bee Sellares)

¿Qué canal pasará los partidos de Universitario en el 2026?

Los partidos de Universitario se pasarán por L1 MAX desde el 2026, luego que culminara su contrato con GOLPERU en diciembre del 2025. De esta forma, el cuadro crema cambia de casa televisora y ahora se alineará a lo que dice la Federación Peruana de Fútbol respecto a las señales oficiales de la transmisión de los partidos de la Liga 1.

ver también “El jugador clave”: Universitario fichó a Héctor Fértoli y los hinchas se ilusionaron en grande

Con este acuerdo, la ‘U’ gana estabilidad, músculo económico y margen de crecimiento. Ahora el desafío es claro: convertir estos millones en títulos y protagonismo continental. Porque cuando el dinero está garantizado, la exigencia también se multiplica.

Publicidad

Publicidad

Universitario le dio la bienvenida al 2026 con esta publicación. (Foto: Universitario)

¿Cuál es el objetivo de Universitario en la temporada 2026?

Universitario tiene dos objetivos claros para la temporada 2026: ser campeón de la Liga 1 y superar los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Qué jugadores fichó Universitario para la temporada 2026?

Universitario hizo el anuncio oficial de tres fichajes: el defensor Caín Fara, el volante Héctor Fértoli y el delantero Sekou Gassama.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Universitario recibirá entre 6 y 8 millones de dólares anuales por derechos televisivos.

El club Universitario transmitirá sus partidos por la señal de L1 MAX desde 2026.

El nuevo acuerdo finaliza el contrato previo que el club mantenía con GOLPERU hasta el 2025.

Publicidad