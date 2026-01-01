Luis Advíncula vuelve a quedar en el centro del debate en Boca Juniors y esta vez por una amenaza que llega desde abajo. El lateral peruano corre peligro en el once titular ante el crecimiento de Dylan Gorosito, juvenil argentino de apenas 19 años, que ya dejó en claro que quiere competir de frente por un lugar en el 2026.

Publicidad

Publicidad

Dylan Gorosito no escondió su ambición y sus declaraciones, en “Puede Pasar” de DSports Radio, encendieron las alarmas de Luis Advíncula: “Quiero sumar minutos en Boca en el 2026. Mi sueño es jugar en la Bombonera y estar ahí con toda la gente”, afirmó el joven defensor, mostrando una convicción que empieza a ganar espacio dentro del club.

El mensaje fue aún más directo cuando habló de sus aspiraciones de jugar en La Bombonera: “Es un gran sueño estar ahí, sé que es muy difícil, pero bueno, quién dice que no. Trabajando día a día se puede lograr”, agregó Dylan Gorosito, dejando claro que no se conforma con ser promesa y que apunta a pelearle el puesto a jugadores consolidados.

En ese contexto aparece Luis Advíncula. El peruano ha sido importante en ciclos anteriores, pero su irregularidad y el recambio generacional empiezan a pesar en un Boca Juniors que busca renovar energía y apostar por futbolistas formados en casa. La competencia interna ya no es una amenaza futura: es una realidad.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula jugando en Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Quién es Dylan Gorosito?

Dylan Gorosito tiene 19 años, es argentino y juega en la posición de lateral derecho en Boca Juniors. Además, debutó en Primera División en julio del 2024, estuvo en el Sudamericano Sub 20 del 2025 y es campeón del Torneo de Reservas y Trofeo de Campeones de Reserva.

ver también Sorpresa en Alianza Lima, Federico Girotti lanzó fuerte reto a Lionel Messi

Con un juvenil empujando fuerte y un club que exige resultados inmediatos, Luis Advíncula entra en una etapa decisiva de su carrera en Boca Juniors. El 2026 asoma como un punto de quiebre: o reafirma su lugar en el once, o empieza a perder terreno ante una nueva generación que ya no pide permiso, sino minutos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Advíncula?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 90 mil dólares.

¿Hasta cuándo Advíncula tiene contrato con Boca Juniors?

Luis Advíncula renovó con Boca Juniors y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral derecho es un referente luego de haber conquistado cuatro títulos.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Dylan Gorosito, juvenil de 19 años, competirá por el puesto de lateral derecho de Luis Advíncula en 2026.

El defensor argentino Dylan Gorosito debutó en la Primera División en julio de 2024.

Gorosito registra títulos en el Torneo de Reservas y el Trofeo de Campeones de Reserva.

Publicidad