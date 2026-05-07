Universitario quiere quitarle a Alianza Lima una de sus campeonas para la próxima Liga Peruana de Vóley

El club 'crema' ilusionó a su hinchada al confirmar negociaciones avanzadas con una voleibolista finalista de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario de Deportes cerró una campaña histórica al quedarse, por primera vez, con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Este importante resultado no solo significó un avance deportivo para la institución ‘crema’, sino que también impulsó la planificación de una temporada en la que el gran objetivo será pelear directamente por el título nacional.

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Con ese panorama, la dirigencia ya trabaja en reforzar el plantel y todo apunta a que uno de los nombres más importantes del mercado sería Maricarmen Guerrero, quien dejaría Alianza Lima para ponerse la camiseta ‘merengue’.

La declaración de Fabrizio Acerbi antes de la final

Días antes de que se disputara la gran final de la Liga Peruana de Vóley —en la que Alianza Lima terminó consagrándose campeón por tercera temporada consecutiva—, Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de Universitario, reveló en conversación con Radio Ovación que el club mantenía negociaciones avanzadas con una voleibolista que justamente iba a disputar la definición del campeonato.

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Aunque evitó revelar el nombre, sí confirmó que pertenecía a uno de los dos equipos finalistas: Alianza Lima o la Universidad San Martín.

“Está cerca de llegar una jugadora de la final. Sí, entre los dos equipos. Sin documento firmado todavía, pero estamos muy cerca de que forme parte del plantel. Hay una final que también se tiene que respetar”, señaló Acerbi en aquel momento.

Maricarmen Guerrero sería la elegida para reforzar a la ‘U’

Con el título ya definido y Alianza Lima nuevamente en la cima del vóley peruano, el misterio sobre la posible incorporación parece haberse reducido. Diversas versiones apuntan a que la jugadora en cuestión sería Maricarmen Guerrero, una de las voleibolistas más importantes del plantel ‘blanquiazul’.

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Su posible llegada significaría un movimiento de alto impacto para Universitario, no solo por sumar experiencia y jerarquía, sino también por tratarse de una pieza vinculada al reciente campeón nacional.

La intención del club crema es clara: dejar de conformarse con ser protagonista y dar el paso definitivo hacia la pelea por el campeonato. Luego de conseguir un histórico tercer lugar, la apuesta ahora es construir un plantel capaz de competir directamente por el título.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes obtuvo un histórico tercer lugar en la reciente Liga Peruana de Vóley.

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El directivo Fabrizio Acerbi confirmó negociaciones avanzadas con una jugadora que disputó la gran final.