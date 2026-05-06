Gremio tomó cartas sobre Erick Noriega, quien de un momento a otro dejó de ser titular. El volante de la Selección Peruana salió perjudicado.

La actualidad de Erick Noriega en el Gremio de Porto Alegre ha tomado un giro inesperado que trasciende lo que sucede dentro del campo de juego. Según información del periodista Rafael Pfeiffer de Radio Guaíba, difundida para Bolavip, el defensor peruano atraviesa una realidad compleja que condiciona su presencia en el once titular.

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Esta noticia genera preocupación en el entorno de la Selección Peruana de Mano Menezes, donde Noriega es considerado un referente y pieza clave. El estratega portugués Luís Castro ha tomado decisiones drásticas que han modificado el orden jerárquico dentro de la plantilla tricolor en las últimas semanas.

La competencia interna en el mediocampo

En el aspecto estrictamente deportivo, el técnico ha decidido otorgar mayores oportunidades a Leonel Pérez y Juan Nardoni. Ambos futbolistas han ganado terreno en la mitad de la cancha, desplazando al exjugador de Alianza Lima hacia el banco de suplentes.

Erick Noriega juega en Brasil y comparte con André Carrillo. (Foto: X).

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Esta rotación busca encontrar un equilibrio distinto en el esquema de Castro, quien se encuentra probando variantes tácticas. Sin embargo, detrás de esta decisión técnica existe un trasfondo administrativo que ha pesado más que el rendimiento en los entrenamientos.

El conflicto con la directiva y el factor representante

El principal motivo del malestar en la directiva principal de Gremio radica en las recientes declaraciones del representante de Erick Noriega. El agente del futbolista habría afirmado públicamente que el mediocampista manejaba opciones para emigrar al fútbol europeo, vinculándolo con el Sporting de Lisboa.

Inversión del club: Para Gremio, Noriega representa una inversión estratégica y económica que buscan proteger a largo plazo.

Falta de cortesía: Las formas en las que se manejaron los rumores de salida fueron calificadas como “poco corteses” por la alta plana del club.

Consecuencia inmediata: Este ruido mediático generado por su entorno afectó directamente la regularidad del jugador en el equipo principal.

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El camino para recuperar la titularidad

A pesar de que la situación administrativa ya ha sido solucionada internamente, el panorama para el peruano no es sencillo. Noriega ahora debe “correr desde atrás” para convencer nuevamente al cuerpo técnico de que merece un lugar en la formación inicial.

Es fundamental que el futbolista recupere su estatus en el Brasileirão para llegar con ritmo competitivo a las convocatorias nacionales. El talento de Noriega no está en duda, pero este episodio sirve como recordatorio de cómo los factores extra futbolísticos pueden frenar una carrera en ascenso.

Erick Noriega trabaja para voler a ser titular en Gremio. (Foto: X).

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