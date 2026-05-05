El DT Pablo Guede borró al volante Pedro Aquino y, tras confirmar que no seguirá en Alianza Lima, un club de Liga 1 apostaría por ficharlo.

Pedro Aquino dejará Alianza Lima cuando finalice su préstamo en junio del 2026 y todo apunta a que su futuro seguiría ligado al fútbol peruano pues continuaría en un club histórico de la Liga 1.

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Hay que mencionar que el volante nacional tiene contrato con Santos Laguna hasta diciembre del 2027, por lo que cualquier movimiento dependerá de un acuerdo entre el club mexicano y el equipo interesado.

En ese escenario aparece Sport Boys como una opción concreta para quedarse con el mediocampista de cara al segundo semestre de la temporada, todo dependerá de que el cuadro del puerto llegue a un acuerdo con el plantel azteca.

La posibilidad toma fuerza debido a que Pedro Aquino ha perdido completamente protagonismo en Alianza Lima bajo el mando del técnico Pablo Guede.

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El volante peruano Pedro Aquino en una práctica de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima Prensa)

Pedro Aquino solo jugó un partido con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

De hecho, el último partido de Pedro Aquino con camiseta blanquiazul fue el 9 de marzo ante Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, encuentro que terminó 3-1.

Aquel día ingresó al minuto 86 por Fernando Gaibor, recibió una calificación de 6.70 en Sofascore y desde entonces no ha vuelto a sumar minutos con Alianza Lima.

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El volante Pedro Aquino al final del partido amistoso entre Alianza Lima vs. Inter Miami en Matute. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima?

Pedro Aquino está en calidad de préstamo en Alianza Lima y tiene contrato hasta el 30 de junio hasta el 2026, puesto que su vínculo es con Santos Laguna hasta diciembre del 2027.

¿Cuánto vale actualmente Pedro Aquino?

Pedro Aquino vale actualmente 500 mil euros a sus 31 años, según información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Pedro Aquino dejará Alianza Lima en junio de 2026 al finalizar su contrato de préstamo.

El volante tiene contrato vigente con Santos Laguna de México hasta diciembre de 2027.

Sport Boys es la opción concreta para fichar al mediocampista para el segundo semestre.