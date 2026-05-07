Más detalles sobre la pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni. Real Madrid está pasando una crisis institucional completamente inesperada.

El vestuario del Real Madrid atraviesa su momento más oscuro tras confirmarse una pelea física entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, un incidente que Carrusel Deportivo describe como el mayor enfrentamiento en la historia de Valdebebas. La tensión estalló de forma violenta en el corazón de la ciudad deportiva blanca.

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Según detalla Carrusel Deportivo, el mediocampista uruguayo sufrió un fuerte traumatismo al caer y golpear su cabeza contra una mesa del vestuario en medio de la riña. El impacto le provocó un corte severo, lo que ha generado una alerta médica máxima en el club.

Caos en el vestuario: El origen del conflicto

La primicia de este clima de inestabilidad fue adelantada originalmente por el diario MARCA, que ya avisaba de situaciones críticas en el equipo durante las últimas 48 horas. El ambiente terminó por romperse definitivamente con este altercado físico entre dos piezas clave del once titular.

Tras el incidente, Aurélien Tchouaméni abandonó las instalaciones del club oculto bajo una sudadera con capucha. El futbolista francés se negó en rotundo a realizar declaraciones ante los medios tras su choque con el “Halcón”, según reportó Carrusel Deportivo.

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Sanciones históricas para Valverde y Tchouaméni

La directiva del Real Madrid, ante la gravedad de los hechos, planea aplicar la máxima sanción posible a ambos jugadores. El club busca castigar de forma ejemplar lo ocurrido para intentar recuperar el control de la disciplina interna.

Este escándalo, divulgado por el diario MARCA y Carrusel Deportivo, pone en jaque la estabilidad deportiva del club en un momento clave de la temporada. La cúpula madridista se mantiene en alerta mientras se evalúa el alcance total de la lesión de Valverde y las repercusiones para Tchouaméni.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni entrenando juntos. (Foto: X).

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