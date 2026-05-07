Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Coquimbo Unido y Universitario de Deportes se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso será testigo de uno de los partidos más resonantes de la zona ya que existe una paridad muy importante en la previa, así que a continuación disfrutarás de las incidencias gracias a Bolavip Perú.
Respecto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche, Coquimbo Unido sufrió una durísima derrota por 3-0 frente a Deportes Tolima en condición de visita. Por otro lado, Universitario de Deportes derrotó 4-2 Nacional en el Estadio Monumental y ahora tienen la enorme oportunidad de lograr otro triunfo para acomodarse mejor en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?
- 18:00 | México (CDMX)
- 19:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 20:00 | Bolivia y Venezuela
- 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:00 | España (08/05)
¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?
- Perú | ESPN y Disney Plus Premium
- Chile | ESPN 5 y Disney Plus Premium
- Argentina | FOX Sports 3 y Disney Plus Premium
- Resto de Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
- México | Disney Plus Premium
- Centroamérica | Disney Plus Premium
- Estados Unidos | Fanatiz