Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Libertadores

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Coquimbo Unido y Universitario juegan en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Chile. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

11' ¡Llegada de Coquimbo!

Tras un centro vía tiro de esquina por parte de Cornejo, apareció Camargo para cabecear en área de Universitario y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Vargas. La 'U' sigue sin reaccionar.

8' ¡Intento de Coquimbo!

Zavala probó un centro hacia el área de Universitario, pero no fue preciso y el balón se perdió fuera de la cancha sin generar peligro.

5' ¡Coquimbo con la iniciativa!

Coquimbo salió al partido con toda la intención de abrir rápido el marcador, mientras que Universitario todavía no pasa el campo de juego y se defiende.

2' ¡Buena llegada de Coquimbo!

Vadalá intentó un disparó en área de Universitario y apareció muy bien Fara para cruzarse. Finalmente, el balón se perdió en el tiro de esquina.

1' ¡Empezó el partido!

Coquimbo y Universitario disputan el primer tiempo del partido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Los titulares de Coquimbo Unido y Universitario pisan el gramado del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a muy pocos instantes del pitazo inicial.

¡La tabla de posiciones de Grupo B de la Copa Libertadores 2026!

Posición Equipo  PJ G E P GF GC DG Pts
1 Deportes Tolima 4 2 1 1 7 3 4 7
2 Coquimbo Unido 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 Universitario 3 1 1 1 4 0 4  4
4 Nacional 4 1 1 2 6 9 -3 4

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores Coquimbo Unido y Universitario realizan los respectivos trabajos precompetitivos a minutos del inicio de partido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Chile.

Image
Image

¡Llegada de Coquimbo Unido!

La delegación de Coquimbo Unido dijo presente en las instalaciones del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a minutos del inicio de partido.

Image
Image

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Araujo alistó el siguiente equipo titular para visitar a Coquimbo Unido: Vargas; Fara, Santamaría, Di Benedetto; Polo, Murrugarra, Pérez Guedes, Concha, Carabalí; Flores y Valera.

Image

¡Alineación titular de Coquimbo Unido!

Hernán Caputto preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Universitario: Sánchez; Gazzolo, Fernández, Galani, Camargo, Johansen, Vadalá, Zavala, Cornejo, Salinas y Chandía.

Image

¡Llegada de Universitario!

La delegación de Universitario dijo presente en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso para enfrentar a Coquimbo Unido.

Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Coquimbo Unido vs. Universitario!

Coquimbo Unido y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Sigue todas las incidencias en Bolavip Perú.

Image

Coquimbo vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026.
© Getty Images.Coquimbo vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026.

Coquimbo Unido y Universitario de Deportes se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso será testigo de uno de los partidos más resonantes de la zona ya que existe una paridad muy importante en la previa, así que a continuación disfrutarás de las incidencias gracias a Bolavip Perú.

Respecto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche, Coquimbo Unido sufrió una durísima derrota por 3-0 frente a Deportes Tolima en condición de visita. Por otro lado, Universitario de Deportes derrotó 4-2 Nacional en el Estadio Monumental y ahora tienen la enorme oportunidad de lograr otro triunfo para acomodarse mejor en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

  • 18:00 | México (CDMX)
  • 19:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 20:00 | Bolivia y Venezuela
  • 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 02:00 | España (08/05)

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

  • Perú | ESPN y Disney Plus Premium
  • Chile | ESPN 5 y Disney Plus Premium
  • Argentina | FOX Sports 3 y Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium
  • México | Disney Plus Premium
  • Centroamérica | Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | Fanatiz
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones