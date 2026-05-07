Continúan los problemas en el Real Madrid. Una nueva pelea de Fede Valverde con Tchouaméni, desencadenó en una visita inesperada al hospital.

El vestuario del Real Madrid ha estallado tras confirmarse un segundo enfrentamiento físico entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Lo que comenzó como una fricción deportiva ha derivado en un incidente de gravedad que ha terminado con el uruguayo bajo observación médica en un hospital.

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Tensión máxima en Valdebebas: Valverde se niega al saludo

La chispa de este nuevo conflicto se encendió a primera hora de la mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Valverde, afectado por los roces del día anterior, se negó rotundamente a dar la mano al mediocentro francés, marcando un punto de no retorno antes de iniciar el entrenamiento.

La sesión transcurrió bajo una atmósfera de hostilidad extrema que se trasladó de los campos de césped al recinto privado del equipo. Al finalizar el entrenamiento, la tensión explotó en una pelea en el vestuario que superó en intensidad a cualquier precedente cercano, dejando atónitos a sus compañeros.

El uruguayo al hospital tras un lance involuntario

En medio del tumulto y de forma totalmente involuntaria, Fede Valverde sufrió un impacto severo que le provocó una profunda brecha. Tras una primera valoración del cuerpo médico del club, se decidió que el jugador fuera trasladado al hospital, según cuenta MARCA, para recibir puntos de sutura y descartar complicaciones.

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La gravedad de la situación ha obligado a José Ángel Sánchez, director general del club, a personarse de urgencia en Valdebebas. El directivo ha convocado un gabinete de crisis con los capitanes para exigir explicaciones ante una conducta que daña seriamente la imagen de la institución.

Sanciones disciplinarias y fractura en el vestuario

Desde el entorno del club se describe el ambiente como “insostenible” y mucho más grave que el suceso reportado apenas 24 horas antes. La directiva del Real Madrid no descarta la apertura de un expediente disciplinario con sanciones económicas y deportivas históricas para ambos implicados.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni enfrentados. (Foto: X).

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Esta crisis interna llega en el peor momento posible, obligando al club a gestionar un incendio en su núcleo que pone en duda la unidad del grupo. El madridismo sigue con angustia las noticias desde el hospital, mientras la fractura entre dos pilares del equipo parece hoy totalmente irreparable.

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