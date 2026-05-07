El vestuario del Real Madrid ha estallado tras confirmarse un segundo enfrentamiento físico entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Lo que comenzó como una fricción deportiva ha derivado en un incidente de gravedad que ha terminado con el uruguayo bajo observación médica en un hospital.
Tensión máxima en Valdebebas: Valverde se niega al saludo
La chispa de este nuevo conflicto se encendió a primera hora de la mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Valverde, afectado por los roces del día anterior, se negó rotundamente a dar la mano al mediocentro francés, marcando un punto de no retorno antes de iniciar el entrenamiento.
La sesión transcurrió bajo una atmósfera de hostilidad extrema que se trasladó de los campos de césped al recinto privado del equipo. Al finalizar el entrenamiento, la tensión explotó en una pelea en el vestuario que superó en intensidad a cualquier precedente cercano, dejando atónitos a sus compañeros.
Pelea en plena práctica del Real Madrid: Fede Valverde y Tchouaméni, casi se van a las manos
El uruguayo al hospital tras un lance involuntario
En medio del tumulto y de forma totalmente involuntaria, Fede Valverde sufrió un impacto severo que le provocó una profunda brecha. Tras una primera valoración del cuerpo médico del club, se decidió que el jugador fuera trasladado al hospital, según cuenta MARCA, para recibir puntos de sutura y descartar complicaciones.
La gravedad de la situación ha obligado a José Ángel Sánchez, director general del club, a personarse de urgencia en Valdebebas. El directivo ha convocado un gabinete de crisis con los capitanes para exigir explicaciones ante una conducta que daña seriamente la imagen de la institución.
Sanciones disciplinarias y fractura en el vestuario
Desde el entorno del club se describe el ambiente como “insostenible” y mucho más grave que el suceso reportado apenas 24 horas antes. La directiva del Real Madrid no descarta la apertura de un expediente disciplinario con sanciones económicas y deportivas históricas para ambos implicados.
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni enfrentados. (Foto: X).
Esta crisis interna llega en el peor momento posible, obligando al club a gestionar un incendio en su núcleo que pone en duda la unidad del grupo. El madridismo sigue con angustia las noticias desde el hospital, mientras la fractura entre dos pilares del equipo parece hoy totalmente irreparable.
DATOS CLAVE
- Fede Valverde fue hospitalizado para recibir puntos de sutura tras una pelea en el vestuario.
- El conflicto inició cuando el uruguayo negó el saludo a Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento.
- El director José Ángel Sánchez convocó un gabinete de crisis de urgencia con los capitanes.