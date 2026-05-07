La pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni no fue casualidad. Venían en problemas desde horas previas a la explosión mediática, ya sabida.

La paz en la Ciudad Deportiva del Real Madrid se ha roto tras conocerse la reconstrucción total de la violenta trifulca entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Lo que comenzó como un roce de entrenamiento escaló hasta convertirse en una agresión física con consecuencias médicas.

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El origen: Una tregua fallida en un cuarto cerrado

Todo comenzó el pasado miércoles, cuando ambos futbolistas protagonizaron una bronca por lances del juego durante el entrenamiento. Al finalizar, los dos jugadores se encerraron en un cuarto a solas para solucionar sus problemas, pero no lo consiguieron.

La tensión se volvió incontrolable al día siguiente, cuando el suceso apareció publicado en la prensa. Fede Valverde llegó a las instalaciones negándole el saludo a Tchouaméni, convencido de que su compañero había filtrado lo ocurrido.

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Acusaciones de traición y caos en el césped

El uruguayo acusó directamente al francés de ser el responsable de la filtración y mantuvo este comportamiento hostil durante toda la jornada. Tchouaméni lo negó tajantemente, asegurando que él es un jugador que mantiene contacto cero con los medios.

Bajo la mirada de Álvaro Arbeloa, quien decidió no intervenir, la sesión se convirtió en un escenario de “muy mal rollo” constante. Los compañeros fueron testigos de múltiples entradas a destiempo e “imposibles de entender”, mientras Valverde seguía culpando al galo.

El estallido en el vestuario: Puñetazo y evacuación médica

Al regresar al vestuario, el “8” blanco persistió en su actitud hasta que Tchouaméni le pidió que parase para terminar ya con el problema. Ante la negativa de Fede, el francés explotó y le propinó un fuerte puñetazo que impactó de lleno en la cabeza del uruguayo.

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El impacto hizo que Valverde cayera al suelo, golpeándose nuevamente la cabeza contra la superficie. Fue precisamente en esa caída, y no por el golpe directo, donde se le abrió la brecha al futbolista charrúa.

Mareado y tras ser atendido inicialmente, Valverde tuvo que abandonar la Ciudad Deportiva en silla de ruedas rumbo al centro médico. Esta información exclusiva sobre la crisis interna ha sido revelada por el Diario AS.

Aurélien Tchouaméni le pegó a Fede Valverde. (Foto: X).

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