Federico Valverde lanza fuerte mensaje tras conflicto con Aurélien Tchouaméni y apunta a una filtración en Real Madrid

La temporada 2025-26 de Real Madrid sigue sumando problemas. Sin títulos por segundo año seguido, con polémicas por vacaciones anticipadas y ahora con el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni antes de El Clásico, donde FC Barcelona podría coronarse campeón.

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Luego de que se conociera el conflicto dentro del vestuario del cuadro ‘merengue’, el uruguayo rompió su silencio sobre lo ocurrido con el francés y lamentó la existencia de un “topo” dentro del club y publicó un contundente mensaje en sus redes sociales.

El comunicado de Federico Valverde

A través de su cuenta de Instagram, Federico Valverde, segundo capitán de Real Madrid, aclaró lo ocurrido con Aurélien Tchouaméni y aseguró que nunca hubo una agresión física. Sin embargo, mostró su molestia por la filtración del tema, señalando que debió mantenerse en el ámbito privado.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica”, explicó en primera instancia.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Estos problemas se zanjan entre nosotros sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento”.

¿Cómo se golpeó con la mesa?

Sobre su llegada al hospital, Federico Valverde también dio su versión de lo sucedido con Aurélien Tchouaméni y aclaró: “Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión me golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

Finalmente, Valverde explicó que lo ocurrido responde al mal momento que vive el Madrid, marcado por no

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“Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero”, añadió

“No iba a pronunciarme hasta final de temporada. Quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario”, sentenció.

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Parte médico del Real Madrid

Por su parte, Real Madrid confirmó la lesión de Federico Valverde tras el incidente con Aurélien Tchouaméni. El uruguayo no solo se perdería El Clásico ante Barcelona, sino que también podría decir adiós al resto de la temporada.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, señalaron.

⚪️ ÚLTIMA HORA | Parte médico oficial del @realmadrid



🏥 A Fede Valverde se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico



📅 El uruguayo deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días siguiendo los protocolos médicos y se encuentra en buen estado en su domicilio. pic.twitter.com/npcVyTnRMM — Tiempo de Juego (@tjcope) May 7, 2026

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DATOS CLAVES

Federico Valverde fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico y guardará reposo de 10 a 14 días.

El futbolista uruguayo aclaró que su herida en la frente fue un golpe accidental contra una mesa.

El Real Madrid confirmó que el segundo capitán se perderá El Clásico ante el FC Barcelona.