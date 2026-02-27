El fútbol siempre da revanchas y la historia lo confirma. Ahora el más reciente ejemplo ocurrió luego que Lanús se coronase campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo y, entre los que festejaron, está un elemento clave que estuvo en Universitario, pero no se fue bien.

El equipo granate se impuso nada menos que ante Flamengo para quedarse con la Recopa Sudamericana 2025. La serie se resolvió con autoridad: triunfo 1-0 en Argentina y victoria 3-2 en Brasil para un global de 4-2 que desató la celebración.

Carlos Compagnucci dirigió al cuadro crema entre junio de 2022 y febrero de 2023, etapa en la que disputó 24 partidos oficiales. Su balance fue irregular: 11 victorias, 6 empates y 7 derrotas, números que no terminaron de convencer y que precipitaron su salida del banquillo merengue tras tres derrotas seguidas.

Sin embargo, el argentino encontró un nuevo aire en el fútbol de su país. Actualmente Carlos Compagnucci se desempeña como asistente técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús, rol desde el cual fue parte directa de una de las conquistas más importantes del club en los últimos años.

Compagnucci festejando el título de Lanús ante Flamengo en la final de la Recopa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Carlos Compagnucci en Universitario

Para Compagnucci, el título representa una reivindicación silenciosa tras su paso irregular por Universitario. Aunque en Perú dejó más dudas que certezas, su presente en Lanús muestra a un profesional que se reacomodó rápidamente en la élite sudamericana.

El fútbol no se detiene y las vueltas de la carrera son impredecibles. De salir cuestionado en Ate a levantar un trofeo internacional: la historia reciente de Carlos Compagnucci confirma que, en este deporte, las segundas oportunidades siempre están al acecho.

Carlos Compagnucci dirigiendo a Universitario. (Foto: X)

¿Cuánto dinero ganó Lanús por ser campeón de la Recopa Sudamericana?

Lanús ganó 1,8 millones de dólares por ser campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo por un global de 4-2.

¿Qué hizo Carlos Compagnucci en Universitario?

Carlos Compagnucci fue entrenador de Universitario desde junio del 2022 hasta febrero del 2023. En este tiempo dirigió 24 partidos: 11 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

