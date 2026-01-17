Es tendencia:
Javier Rabanal dio a conocer su postura tras sorpresiva salida de César Inga: “Yo he pedido…”

El estratega español no tuvo temor en responder preguntas relacionadas al lateral nacional, quien tendría las horas contadas en Ate.

César Inga estaría muy cerca de concretar su traspaso a Kansas City, lo que implicaría su salida definitiva de Universitario de Deportes antes del inicio de la temporada 2026. Por ello, Javier Rabanal decidió expresar su opinión sobre esta transferencia.

Según lo declaró el estratega español, tenía planeado utilizar al lateral nacional en distintas posiciones. No obstante, señaló que una de ellas sería como central izquierdo, ya que consideraba que podía aportar una salida limpia desde el fondo para el equipo.

Inga es un jugador que a mi se me ocurre en varias posiciones. Yo lo veía para que nos de una salida limpia de balón. Un futbolista que es nacional, que sea el mejor nacional de esa posición nos dice la lógica que de nivel es insustituible”, expresó en diálogo con TV Perú.

César Inga

César Inga en Universitario

¿Rabanal quería que Inga se quede en Universitario?

Del mismo modo, Rabanal reconoció que le manifestó a la dirigencia su intención de que Inga continúe en Universitario; sin embargo, señaló que comprende que la negociación siga avanzando debido al interés y a las propuestas que vienen presentando otros clubes.

Yo he pedido que se quede a nivel futbolístico, pero hay que entender que los clubes cada vez que han venido por el cada vez son más”, explicó el estratega español.

Revelan detalles de la oferta irrechazable por la que César Inga deja Universitario: ¿Cuánto pagó Sporting Kansas City?

Reveló que son 3 clubes los que quieren a César Inga

Incluso, Javier Rabanal reveló que al momento de su llegada solo existía un club interesado en fichar a César Inga, pero actualmente ya son tres las instituciones que buscan al jugador, lo que complica su continuidad en Universitario.

“Cuando yo llegué era un solo club, ahora son 3 clubes que compiten entre ellos a poner montos cada vez más altos y al final, yo que lo he vivido en IDV, cuando llega el momento de vender, hay que hacerlo, por el bien de la entidad, por el bien del club y por el bien del chico”, sentenció.

DATOS CLAVES

  • El técnico Javier Rabanal planeaba utilizar a César Inga como defensa central por izquierda.
  • Existen tres clubes que compiten actualmente por el fichaje de César Inga con ofertas altas.
  • Javier Rabanal reconoció que el jugador es insustituible pero admite que su venta es necesaria.
