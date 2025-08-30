Christian Cueva en polémica con Ibai: cambió el pan con chicharrón en el Perú vs. Ecuador por el Mundial de Desayunos

Christian Cueva está en una complicada situación. Resulta que el volante de Emelec fue interrogado por la prensa en el marco del duelo entre Perú vs. Ecuador por los cuartos de final del Mundial de Desayunos que organiza el streamer Ibai Llanos.

Pues bien, justo cuando Christian Cueva estaba en el aeropuerto con todo el plantel de Emelec, la prensa local le preguntó sobre qué plato prefiere: si el pan con chicharrón de Perú o el encebollado y el bolón con bistec y dos huevos.

Con las cámaras de televisión grabándolo, Christian Cueva, consciente que se encuentra jugando en Ecuador y no puede ir en contra de su gastronomía, pero sabiendo que tampoco puede negarse a votar por un plato peruano, dejó en claro que él prefiere el ceviche.

“El pan con chicharrón es algo que comemos en todo el Perú, pero en mi ciudad se hace un muy rico ceviche. De todas formas, el pan con chicharrón, pero lógicamente tengo que reconocer que se come muy rico en Ecuador”, comentó Christian Cueva sobre el duelo entre Perú vs. Ecuador por el Mundial de Desayunos.

Christian Cueva votó por el pan con chicharrón

En medio del debate que se ha creado en Ecuador por el duelo ante Perú por los cuartos de final del Mundial de Desayunos, la prensa local de ese país aseguró que Christian Cueva votó por el encebollado y el bolón con bistec y dos huevos.

Pero lo cierto es que Christian Cueva eligió el pan con chicharrón y todo quedó grabado justo antes de tomar el vuelo para el partido entre Emelec vs. Aucas. El cotejo entre ambos se jugará este sábado 30 de agosto a las 7:00 PM.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

Para votar por Perú en el Mundial de Clubes se puede realizar de dos manera: la primera es ingresando a la cuenta de Ibai en TikTok y darle corazón al comentario que dice Perú. La segunda forma es ingresando a la cuenta de Ibai en Instagram y darle corazón al comentario que dice Perú.

¿Contra quién compite Perú en el Mundial de Desayunos?

Perú venció a México por los octavos de final del Mundial de Clubes. Ahora lucha contra Ecuador por los cuartos de final. Si vence pasará a semifinales y enfrentará al ganador del duelo entre España vs. Chile.

