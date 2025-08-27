En Perú nadie lo esperaba: la polémica revelación de Ricardo Gareca sobre Christian Cueva

El técnico Ricardo Gareca fue el último invitado del programa ‘Enfocados’. Ahí, al lado de los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el ‘Tigre’ rugió entre risas y seriedad. Hablando de su paso por la Selección Peruana, también se acordó de su engreído: Christian Cueva.

Ingresando al terreno lúdico, Ricardo Gareca contó con seriedad cómo es que tienes que llevar a un jugador como Christian Cueva: “Cristian es muy buena persona, pero los jugadores muchas veces son especiales. Todo lo rígido y estricto puede romper algo. Con él tuvimos paciencia”, comenzó el estratega.

Luego, entrando al terreno lúdico, Ricardo Gareca reveló lo que todo el Perú suponía: Christian Cueva quería tomar algo para aliviar la presión: “Para que se sienta tranquilo, quería tomar algo y después en la cancha la rompía. Había que decirle: ‘Cristian, hasta acá llegamos’. Y él lo entendía”, cerró el entrenador.

Con esta revelación, Ricardo Gareca confirmó que Christian Cueva tuvo un trato especial en el tiempo que él estuvo al mando de la Selección Peruana. Además, el estratega dejó en claro que era distinto y por eso recibía un trato diferenciado.

¿Ricardo Gareca volverá a la Selección Peruana?

Ricardo Gareca declaró que deja la puerta abierta a la Selección Peruana y que sí aceptaría regresar. Para que eso suceda, primero el técnico Óscar Ibáñez tendría que dejar el cargo y luego el ‘Tigre’ se reuniría con la gerencia de la FPF para consolidar su retorno.

Aunque esta idea ahora mismo parece lejana puesto que las relaciones entre Ricardo Gareca y Agustín Lozano están muy distantes. De hecho, el entrenador no renovó con la Selección Peruana por los tratos que tuvo en las reuniones para ver su continuidad.

Gareca y Cueva en un abrazo fraterno. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuánto vale Christian Cueva?

Christian Cueva vale 250 mil euros según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares en Emelec, según información oficial de Salary Sport.